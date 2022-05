Marattin ad affaritaliani.it: "Aboliremo l'Irap e semplificheremo Iva e Ires"

La videointervista a Marattin: così vogliamo cambiare il fisco

“Vogliamo andare verso la graduale abolizione dell’Irap, un tributo che non possiamo più permetterci. Vogliamo semplificare l’Iva e l’Ires, vogliamo eliminare una ventina di microtributi”. Il presidente della Commissione Finanze della Camera parla in esclusiva ad Affaritaliani.it di diversi temi, partendo dal fisco, uno dei temi su cui, in particolar modo con l’affaire catasto, si sono avute le principali tensioni in seno alla maggioranza. Ma non solo: viene ribadito una volta di più che mai è stato in discussione l’incremento della tassazione.

"Mai mettere in discussione la vicinanza alla Nato"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita a Washington. “Dovrà poi riferire in Parlamento la prossima settimana – aggiunge Marattin – ma è bene ricordare che ci troviamo di fronte a un popolo ingiustamente invaso. E non ci devono essere dubbi su quale parte l’Italia voglia giocare”.

Verso le elezioni, ma con con progetti di lungo respiro

“Dobbiamo fare progetti che abbiano respiro di anni, non di mesi. Sono tra quelli – aggiunge Marattin – che vogliono le elezioni il prossimo anno. Ma non per questo possiamo abbandonarci al ‘marketing elettorale'. La questione sorge spontanea, dopo che si è capito che per affrancarsi dalla dipendenza dagli idrocarburi russi serviranno anni. Ed è necessario sviluppare strategie di ampio respiro".

