Mediaset, utile netto 2021 +169% a 374,1 mln: dividendo a 0,05 euro

Mediaset, utile netto 2021 in crescita del 169%

Mfe, nuova denominazione di Mediaset, ha chiuso il 2021 con un utile netto a 374,1 milioni di euro, in crescita del 169% rispetto ai 139,3 milioni del 2020 e del 97% rispetto ai 190,3 milioni del 2019. I ricavi netti consolidati sono cresciuti a 2,914,3 miliardi di euro (+10,5%) rispetto ai 2,636,8 miliardi nel 2020. Il risultato operativo (Ebit) rettificato, escludendo le poste non ricorrenti (principalmente relative a lay off e piani di efficienza), ha raggiunto i 475,6 milioni di euro, +52,4% rispetto ai 312,1 milioni del 2020. Proposto un dividendo ordinario lordo, relativo all'esercizio 2021, pari a 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B.

"L'ottimo andamento - si legge in una nota - consente di remunerare in modo significativo già nel primo anno di esercizio l'investimento degli azionisti di Mfe-Mediaforeurope". L'ammontare complessivo del dividendo proposto e, conseguentemente, l'ammontare residuo degli utili da destinare a riserva, varierà in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di stacco delle cedole (escludendo quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data).

