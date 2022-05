Mfe-Mediaset, novità in Prosiebensat: eletti 3 consiglieri, Wiele presidente

Mfe-Mediaset: sul nuovo presidente c'è l'assenso del Biscione, che detiene oltre il 25% del gruppo media tedesco

Andreas Wiele, Bert Habets e Ralf Nonnemacher: l'assemblea degli azionisti di Prosiebensat, riunita con la presenza di circa il 52% del capitale, ha approvato la nomina dei tre nuovi consiglieri di Sorveglianza proposti dallo stesso Supervisory Board. Ampio consenso sia per il candidato alla presidenza Andreas Wiele che ha ottenuto il 99,3% dei voti presenti sia per i due consiglieri Bert Habets con il 98,7% e Ralf Nonnemacher che ha preso il 97,9%.

Gli altri nuovi membri sono Bert Habets, Chief executive officer in Antenna Group, e Rolf Nonnenmacher. Sul nuovo presidente c'e' l'assenso del Biscione, che detiene oltre il 25% del gruppo media tedesco con la possibilita' di arrivare a sfiorare il 30%, ma in generale da parte di Mfe-Mediaset c'è insoddisfazione per il processo decisionale sul quale il maggior azionista spiega di non essere stato coinvolto.

La società con sede in Baviera ha anche approvato il suo bilancio 2021, con Mfe-Mediaset che, come anticipato, ha votato contro gli atti relativi all'anno scorso del Supervisory board, un passaggio formale previsto dalle norme tedesche, proprio per rimarcare un processo decisionale che non ha condiviso, compresa la scelta di votare su tutto il pacchetto e non su singole voci come chiesto dal Biscione.

Mfe-Mediaset ha invece votato a favore degli atti dell'Executive board, in quanto intende verificare nella realta' le previsioni di crescita annunciate dall'amministratore delegato Rainer Beaujean. Via libera dell'assemblea, alle cui votazioni ha partecipato poco piu' della meta' del capitale, anche al già previsto dividendo da 0,8 euro per azione.

