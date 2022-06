Eni, EY-YEllo e M&C Saatchi vincono la gara media per il digital

Eni affida la comunicazione digitale alla unit congiunta EY-YEllo+M&C Saatchi

La collaborazione tra EY-YEllo e M&C Saatchi si è aggiudicata la gara media relativa ai servizi di comunicazione digitale di Eni. EY-YEllo + M&C Saatchi opererà come unit congiunta per l’azienda, dopo essersi imposta in un pitch che ha coinvolto i principali player del settore.

“Eni sta compiendo un percorso strategico di trasformazione profonda che la porterà al completo abbattimento delle proprie emissioni e a posizionarsi come leader nella produzione e commercializzazione di prodotti completamente decarbonizzati”, commenta Erika Mandraffino, Direttore della Comunicazione di Eni. “Stiamo accompagnando questa trasformazione con un’analoga evoluzione della comunicazione, che sarà sempre più orientata alle persone e dovrà saper utilizzare la tecnologia in modo efficace e pragmatico. Per questo siamo lieti di avere scelto EY-YEllo + M&C Saatchi come compagni di viaggio in questo percorso complesso ed entusiasmante”.

“Negli ultimi due anni la nostra vita è cambiata come probabilmente non ha fatto negli ultimi venti e questo è solo l’inizio di un’evoluzione che trasformerà profondamente il nostro mondo”, commenta Giacomo Giacopelli, Partner di EY e EY– YEllo Leader. “Come EY–YEllo, il nostro posizionamento mira a fondere strategia, creatività e performance in una proposition che soddisfi le esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Oggi pensiamo che la unit EY-YEllo + M&C Saatchi sia in grado di creare una sinergia unica di risorse, competenze e valori che riflettono ciò che, in un contesto estremamente dinamico, i clienti sempre più ci chiederanno: un servizio di consulenza strategico-creativa fondato su un approccio data driven, ma al tempo stesso dirompente e flessibile nelle scelte creative e di contenuto. Un ecosistema vivente in cui la creatività connessa incontra il valore per le aziende e per i consumatori. Siamo entusiasti di essere partner strategici di Eni in questo percorso di trasformazione”.

“Poter dare vita a questa realtà con un cliente come Eni non fa che rendere questa sfida ancora più affasciante”, aggiunge Carlo Noseda, CEO di M&C Saatchi e Presidente di IAB Italia. “Più di ogni altro il mercato dell’energia è, infatti, al centro di una profonda trasformazione di cui Eni, per dimensioni e ruolo, è e sarà uno dei maggiori protagonisti. Avere la possibilità di inserirci in questo percorso e farlo proprio in questo momento rappresenta sicuramente una grandissima opportunità e uno stimolo in più”.

