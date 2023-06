NoiD e Cnq, lettera al cda TIM: "mantenere il focus su obiettivi del Piano"

NoiD e Cnq, pubblicata una lettera aperta al cda TIM sulla necessità di mantere saldi gli obiettivi e il focus sul Piano Aziendale

NoiD Telecom, l'associazione di donne nata nel gruppo per promuovere la parita' di genere, e Cnq-Coordinamento Nazionale Quadri, si rivolgono con una lettera aperta al cda di Telecom Italia, sottolineando l'importanza di mantenere il focus sugli obiettivi del Piano Aziendale, "nel perseguimento dell'interesse dell'azienda e di tutti i suoi stakeholders", riporta AGI. "L'impegno, l'ingaggio e lo spirito di attaccamento, ma anche i sacrifici dei dipendenti dell'Azienda negli ultimi dieci anni, necessitano di una governance rispondente ad obiettivi industriali", scrivono le due associazioni nel testo pubblicato su LinkedIn, "in questo contesto riteniamo che sia arrivato il momento di garantire innanzitutto l'avanzamento del Piano gia' definito nella sua articolazione operativa e straordinaria".

"Dare tanta importanza alla rappresentanza in Consiglio o ventilare possibili cambiamenti ai vertici ci sembra poco concreto in assenza di un piano alternativo valido, trasparente e ben identificato. Sottoponiamo dunque al Consiglio la richiesta di evidenziare al Management eventuali piani alternativi e, in assenza di questi, di prendere le decisioni in modo da assicurare il sostanziale rispetto di quanto gia' deciso lo scorso anno, nel perseguimento dell'interesse dell'Azienda e di tutti i suoi stakeholders", concludono NoiD Telecom e Cnq.