Palma spa, gruppo immobiliare al capolinea: fallisce la formula "Condo-Hotel"

Arriva al capolinea Palma Spa, il gruppo immobiliare milanese controllato da Faberstone Capital, la società che nel 2011 ha ereditato la gestione del portafoglio italiano di private equity dell’ex Barclays Private Equity guidata da Marco Pennisi. Qualche giorno fa, infatti, Sergio Rossetti giudice delegato del tribunale di Milano ha decretato la liquidazione giudiziale dell’azienda nominando quale curatore Giancarlo Muliari e convocando i creditori il prossimo 29 novembre per l’esame dello stato passivo.

Palma si proponeva come primo operatore italiano di strutture alberghiere con formula “Condo Hotel”, sintesi tra un hotel e una casa privata: il compratore della suite della società ha l’effettiva proprietà dell’immobile mentre Palma si assume la responsabilità della gestione, affittando l’appartamento quando non è usato dal proprietario. Palma ha realizzati finora due Condo-Hotel, il Palma Mysuite Lago di Garda e il Palma Mysuite Milano (all’interno del grattacielo World Join Center (WJC) nel quartiere storico della Fiera Campionaria mentre sono partiti i lavori per ristrutturare il Castello di Castellero nel Monferrato e crearvi il terzo Condo-Hotel denominato Castellero Timeless Charm Resort. Prima della liquidazione Palma ha affittato fino al 2025, con un corrispettivo annuo di 120mila euro, la gestione del Condo Hotel sul Garda.

C’è da osservare che il 100% di Faberstone Capital risulta di proprietà sì di Pennisi ma sottoposto a sequestro in base a un atto del tribunale di Milano dell’ottobre scorso dopo che il notaio Fabio Pantè aveva chiesto il pagamento allo stesso Pennisi di circa 10mila euro, a vario titolo.