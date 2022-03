Putin sta vincendo la guerra delle sanzioni. Il rublo è a livello prebellico

Guerra Russia Ucraina, le sanzioni non stanno funzionado

La guerra in Ucraina per ora sul campo non ha vincitori. La Russia continua ad attaccare quasi indisturbata tutte le città del Paese. Usa e Nato si stanno limitando a offrire sostegno all'esercito di Zelensky in termine di armi, ma per il momento non intendo mettere un piede sul territorio di guerra e vietano anche la no fly zone, confidando nellefficacia delle pesanti sanzioni inflitte a Mosca. Ma qualcosa su quel fronte non sta funzionado come dovrebbe.

Putin sta vincendo quella guerra stando ai cambi ufficiali della moneta russa su quella statunitense. Il rublo russo, infatti, ha recuperato il suo valore prebellico nonostante le sanzioni occidentali sulle esportazioni e sui sistemi finanziari del paese. La valuta è scambiata a 75,5 per dollaro, rispetto ai quasi 140 per un dollaro all'inizio di marzo, quando è crollata con l'arrivo delle sanzioni. Il valore è migliore dello scorso 22 febbraio, due giorni prima dell'invasione, quando era a 80 per dollaro. Un duro colpo per l'occidente e una minaccia ulteriore per le forniture di gas.

