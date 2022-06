Revenge Tourism, boom di prenotazioni: gli italiani hanno voglia di viaggiare

Revenge Tourism, dopo due anni di restrizioni gli italiani vogliono partire: esplodono prenotazioni e viaggi

Boom di prenotazioni e viaggi per l’estate 2022. È il fenomeno del revenge tourism, ovvero il desiderio di riscatto da parte di coloro che, in seguito alla forte austerità provocata dalla pandemia, sentono la necessità di riprendere a viaggiare come un tempo. L’abbandono delle mascherine e delle restrizioni più ferree ha generato negli italiani la necessità di spingere verso una maggiore libertà, recuperando gli ultimi due anni di stop.

L’Italia resta la meta favorita per i viaggiatori: Sardegna, Sicilia e Puglia in testa. Aumenta l’interesse per i viaggi nei confini del Mediterraneo, Isole Baleari ed Isole greche. Tra le mete extra europee sbuca il Mar Rosso. Si rinnova la voglia di trascorrere una vacanza in crociera e in barca a vela. Questi i dati riportati dall’agenzia viaggi Vamonos, che aggiunge: “Siamo riusciti ad aumentare gli investimenti ed il mercato ci ha premiati. Se l’anno scorso si vendevano viaggi entro i 30 giorni, quest’anno arriviamo fino a 84 giorni, arrivando fino a settembre con un 20% già venduto”. Un 2022 rivoluzionario per il settore del turismo che ha il sapore della ripresa per il terzo settore.

