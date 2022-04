Stellantis leader del business green. Tavares:"Impatto guerra marginale"

Stellantis, a giugno il lancio in Italia del nuovo suv C Tonale, poi in Cina e negli Stati Uniti

Stellantis conferma la sua posizione per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri (LCV) in Europa nel primo trimestre 2022 con una quota di mercato del 21,0% e la leadership nei principali mercati, ovvero Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia.

Nel primo trimestre 2022, afferma una nota, Peugeot e Citroen sono tra i primi 10 marchi piu' venduti nell'EU30 e Stellantis ha anche cinque modelli nella classifica dei primi 10 veicoli come Peugeot 208, Citroen C3, Peugeot 2008, Opel/Vauxhall Corsa e Fiat Panda con la Peugeot 208 che è l'auto più venduta in Europa.

Stellantis conferma anche la sua leadership di mercato nell'EU30 per i veicoli commerciali leggeri con una quota del 34,0%, che equivale a vendite di quasi 145.000 veicoli nel 1 trimestre 2022. Stellantis è leader del mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV), per autovetture e veicoli commerciali leggeri (LCV), nei principali paesi europei come l'Italia (35,7% di quota di mercato), la Francia (30,3%) la Spagna (21,8%) e la Polonia (14,9%) nel primo trimestre 2022 ed e' anche leader delle vendite LEV nel mercato dei veicoli commerciali leggeri EU30 con una quota del 44,5%

La Nuova Fiat 500, la Peugeot 3008 e la Peugeot 208, con oltre 34.000 unita' di vendita complessive per il 1 trimestre 2022, si confermano tra i LEV piu' venduti in Europa. Inoltre, la Nuova 500 è al terzo posto nel mercato dei BEV (veicoli elettrici a batteria) e la Peugeot 3008 è terza nel mercato dei PHEV (veicoli ibridi plug-in).

"Il nostro impegno strategico per l'elettrificazione si basa su un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale tra il 2021 e il 2025 in elettrificazione e software, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038. Questo comporta il lancio di modelli sempre più rispettosi dell'ambiente e la collaborazione con partner di prim'ordine per trovare nuove soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti, ma anche attraverso la creazione di un'economia circolare sostenibile" ha commentato Maxime Picat - Chief Operating Officer Enlarged Europe.

L'impatto del conflitto in Ucraina per ora è marginale, ma è evidente che rispetto all'ambiente esterno, ciò' su inflazione, costi dei materiali e prezzi dell'energia, E' piu' significativo", ha specificato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, a margine della presentazione dinamica del nuovo C-suv Alfa Romeo Tonale a Como.

"Siamo nelle stesse condizioni dei concorrenti, tutto è sotto controllo, ha sottolineato Tavares, e non dovrebbe comportare variazioni dei risultati". Ed ha ribadito l'importanza che i responsabili si impegnino per la ricerca della pace. Per cio' che riguarda la crisi dei microprocessori, il Ceo di Stellantis ha detto che la situazione "non e' differente da quella del 2021" ma semplicemente con minori elementi turbativi. "Abbiamo imparato a gestire la filiera delle forniture - ha ribadito - e le criticita' riguardano solo 3 o 4 delle aziende del settore". E ha concluso che "per il 2022 non prevediamo sviluppi positivi, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel 2023".

Con il lancio sul mercato del nuovo C-suv Tonale, previsto a giugno nei primi 31 mercati ed entro fine anno a livello globale, Cina e Stati Uniti compresi, Alfa Romeo rafforzera' la sua strategia di crescita del brand, passato in utile senza lanci di nuovi modelli e puntando ad aumentare "la redditivita' che gia' oggi ha raggiunto il livello dei brand premium", ha specificato Tavares.

"In dodici mesi il business model di Alfa Romeo è stato migliorato, reso più rigoroso e ripulito e questo dimostra che l'operativita poteva essere migliorata e c'è ancora spazio per farlo. Alfa Romeo è la dimostrazione che possiamo combinare passione, emozione e rigore e avere un business profittevole". Con il C-suv Tonale Alfa Romeo punta ad essere ovunque, in Europa, in Asia, in America e anche in Cina per sostenere le vendite e lo story telling del nostro brand", ha spiegato Tavares. Ed ha aggiunto che per portare ai clienti cinesi il valore del made in Italy verrà esportato in quel mercato il Tonale fabbricato a Pomigliano.

Leggi anche: