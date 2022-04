Tim, da Vivendi ambizioni più grandi di Kkr: slancio del titolo in Borsa

Telecom Italia, Vivendi: "L'Italia è una priorità"

Telecom Italia guadagna slancio in Borsa alla vigilia delle parole di Vivendi: con un aumento superiore ai due punti, si porta tra le migliori del listino principale, all'indomani dell'assemblea di Vivendi, durante la quale e' stato confermato il pieno supporto al management di Tim, a partire dall'amministratore delegato Pietro Labriola, e al piano industriale in fase di preparazione e definito "ambizioso".

Il titolo sale del 2,3% a 0,286 euro per azione, dopo essere arrivato a un massimo di 0,2877 euro. Vivendi, messa fine al contenzioso con Mediaset, ha fatto sapere che l'Italia e' "piu' che mai una priorita'" e ha quindi ribadito la volonta' di rimanere investitore di lungo termine, aiutando il gruppo delle Tlc a "esprimere il suo valore" e a "tornare sulla via del successo", come ha spiegato l'amministratore delegato, Arnaud de Puyfontaine.

Per quanto riguarda l'interesse di Kkr, Vivendi ha ribadito di avere "ambizioni molto piu' importanti sul valore di Tim" rispetto agli 0,505 euro per azione indicati dal fondo. Vivendi, che dopo l'ultima svalutazione ha le azioni Tim iscritte a bilancio a 0,657 euro, crede infatti che l'operatore italiano abbia "molto potenziale in un mercato che ha prospettive per il futuro".

Tutto questo mentre Telecom ha davanti a se' appuntamenti importanti, a partire dall'ufficializzazione dell'accordo commerciale con Open Fiber e la firma del memorandum of understanding sulla rete unica con Cdp, entrambi previsti in settimana, mentre il 4 maggio tocchera' all'approvazione dei conti del primo trimestre.

Intanto, Tim Brazil ha tenuto una presentazione sugli impatti dell'operazione Oi, chiusa la scorsa settimana. Per il 2022, la societa' si aspetta ricavi addizionali per 1,8 miliardi di real brasiliani su otto mesi e 1,1 miliardi di Ebitda. Il deal, secondo il management, dovrebbe generare 16-19 miliardi di real di valore rispetto ai 7 miliardi pagati.

"La presentazione ha dettagliato il piano di integrazione degli asset di Oi, che sembra in linea con le guidance fornite nel Business Plan 2022-2024", hanno sottolineato gli analisti di Intesa Sanpaolo. Secondo gli esperti di Banca Akros, "il punto positivo principale della presentazione riguarda il livello delle sinergie, il cui valore e' piu' che doppio rispetto al prezzo pagato".

