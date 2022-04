Twitter, ennesima manovra di Musk: cedute 4,4 miliardi di azioni di Tesla

Musk era proprietario di circa il 17 per cento del capitale azionario del costruttore di auto elettriche, pari a 172 milioni di azioni

Ennesima mossa dal miliardario Elon Musk, amministratore delegato di Tesla: il patron del big dell'elettrico ha venduto circa 4 miliardi di dollari in azioni della società nei due giorni dopo che il consiglio di amministrazione di Twitter ha accettato la sua offerta di acquisto.

Secondo i documenti rilasciati ieri dalla US Securities and Exchange Commission (SEC), Musk ha venduto piu' di 4,4 milioni di azioni Tesla tra martedì e mercoledì di questa settimana a prezzi che vanno da 870 a 1.000 dollari per azione. Le vendite di Musk hanno coinciso con un forte calo del valore delle azioni Tesla, il cui Ceo possedeva circa il 17% delle sue azioni prima dell'inizio della settimana. "Non ci sono più vendite di azioni Tesla previste dopo oggi", ha scritto il miliardario sudafricano sul suo account Twitter ieri, quando le cifre sono state rese note.

Musk, l'uomo più ricco del mondo secondo la lista di Forbes, è riuscito lunedì nel suo tentativo di rilevare il social network Twitter, che ha definito "la piazza digitale della gente", dopo che la società ha accettato la sua offerta di acquisto di 44 miliardi di dollari. Il proprietrio di Tesla, che possiede più del 9% delle azioni di Twitter, ha lanciato il 14 aprile un'offerta di acquisto "migliore e definitiva" di 54,20 dollari per azione, che è quello che alla fine pagherà attraverso un'entità.

L'affare, se finalizzato, rappresenterà una delle più grandi acquisizioni della storia dell'economia digitale e potrebbe portare a importanti cambiamenti per gli utenti di uno dei social più usati al mondo. Nelle scorse ore Musk ha fatto sapere che intende potenziare la piattaforma come presidio della liberta' d'espressione. "Spero - ha twittato - che anche i miei piu' acerrimi critici restino su Twitter". Nelle scorse ore le azioni della compagnia hanno visto un rialzo del 5 per cento a Wall Street.

Twitter ha registrato guadagni per 513 milioni di dollari nel primo trimestre 2022, in aumento del 16 per cento a rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, registrando 229 milioni di utenti attivi giornalieri nello stesso trimestre, in crescita del 16 per cento rispetto al 2021.

