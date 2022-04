Twitter, il Cda frena sull'offerta di Elon Musk: "Proposta indesiderata"

Elon Musk vuole Twitter ma l'offerta suscita diversi timori tra gli azionisti e non solo

L'Opa da 43 miliardi lanciata dal patron di Tesla e Space X Elon Musk per prendersi tutto Twitter suscita reazioni contrastanti: da una parte c'è timore all'idea che la piattaforma social finisca nelle mani di un solo un solo uomo così ricco e potente, secondo il quale dovrebbero esserci meno limiti a ciò che le persone possono pubblicare, dall'altra la proposta è motivo di plauso e soddisfazione.

"Twitter è troppo importante per essere posseduto e controllato da una sola persona", ha cinguettato il venture capitalist Fred Wilson. "Dovrebbe accadere il contrario. Twitter dovrebbe essere decentralizzato". Tuttavia, il lancio da 43 miliardi di dollari solleva diversi dubbi, compresa la potenziale resistenza del consiglio o degli azionisti, così come la mancanza di informazioni su come Musk avrebbe effettivamente finanziato l'offerta all-cash. Il principe saudita Alwaleed bin Talal si è già espresso contro la proposta, dicendo che è troppo bassa, attirando una risposta tagliente da Musk che mette in discussione le "opinioni dell'Arabia Saudita sulla libertà di parola dei giornalisti".

Musk ha fornito alcune anticipazioni su come vorrebbe operare, spiegando che vorrebbe sollevare il velo sull'algoritmo della piattaforma, permettendo anche alle persone di suggerire modifiche. "Sono spaventato dall'impatto sulla società e la politica se Elon Musk acquisisce Twitter", ha twittato Max Boot, un editorialista del Washington Post.

"Sembra credere che sui social media tutto vada bene. Affinchè la democrazia sopravviva, abbiamo bisogno di più moderazione dei contenuti, non meno", ha aggiunto Boot. Eppure i sostenitori dell'offerta di acquisizione ostile di Musk sono arrivati alla conclusione esattamente opposta, accogliendo la prospettiva. "Questa è la migliore notizia per la liberta' di parola da anni!" ha twittato Nigel Farage, un politico populista britannico che ha contribuito a guidare la campagna per la Brexit. I conservatori americani come il senatore Ted Cruz hanno anche espresso il loro sostegno per una minore moderazione. "Se la sinistra pensa di essere di destra, perchè è così terrorizzata dalla liberta' di parola?", ha twittato in risposta alle critiche di Boot.

Intanto il cda di Twitter fa sapere di stare valutando l'offerta di Elon Musk ma "non siamo tenuti in ostaggio", ha detto ai dipendenti il ceo, Parag Agrawal, dopo l'opa da 43 miliardi di dollari lanciata dal patron di Tesla. Lo riporta Reuters citando una fonte. Il ceo nel corso di un incontro con i dipendenti ha cercato di rassicurarli sul fatto che l'azienda non è "tenuta in ostaggio" dalla notizia dell'offerta di Elon Musk di acquistare la società. Il ceo ha anche espresso apprezzamento per il lavoro svolto e li ha incoraggiati a rimanere concentrati. Secondo il Wall Street Journal il board di Twitter starebbe valutando una “poison pill', letteralmente una "pillola avvelenata", ovvero una tattica di difesa da un'offerta pubblica di acquisto ostile.

Intanto il patron di Tesla e Space X dal suo profilo Twitter ha lanciato un sondaggio, con due opzioni di voto "sì" o "no": "Privatizzare Twitter a 54,20 dollari ad azione dovrebbe spettare agli azionisti, non al consiglio di amministrazione".