Twitter, gli azionisti fanno causa a Musk: “Ha risparmiato 143 milioni"

Musk era in possesso di 73,1 milioni di azioni Twitter pari a una quota del 9,1%

Elon Musk di nuovo nella bufera: un'azione legale collettiva è stata lanciata contro il patron di Tesla e Space X per non aver comunicato di aver acquistato una partecipazione significativa nella società del 9,2%, nei tempi previsti delle normative. Nella denuncia al tribunale federale di New York, Musk viene accusato di avere violato la scadenza normativa prevista per le comunicazioni in caso di quota che superi il 5%. Secondo l'accusa, Musk non ha rivelato a quanto ammontasse la propria quota fino al momento in cui non l'ha raddoppiata arrivando oltre il 9%. Questo mossa gli avrebbe fatto "risparmiare" fino a 143 milioni di euro.

La strategia, viene sostenuto, ha danneggiato gli investitori meno abbienti che hanno venduto azioni della società di San Francisco nelle quasi due settimane prima che Musk comunicasse a quanto ammontasse la propria quota. Stando ai documenti normativi, Musk ha acquistato poco più di 620mila azioni a 36,83 dollari ciascuna il 31 gennaio e poi ha continuato ad accumularne in quasi ogni singolo giorno di negoziazione fino al primo di aprile. Musk era in possesso di 73,1 milioni di azioni Twitter stando al conteggio di lunedì, il che rappresenta una quota del 9,1%.

La causa sostiene che per il 14 marzo scorso la partecipazione di Musk in Twitter aveva raggiunto la soglia del 5%, soglia che doveva essere comunicata pubblicamente, ai sensi della legge statunitense, entro il 24 marzo. Musk non ha reso noto il dato al 4 aprile. La rivelazione ha fatto balzare le azioni di Twitter, privando quindi gli investitori che avevano venduto le azioni, prima della comunicazione di Musk, della possibilità di realizzare guadagni significativi.

