Isle of Mtv Malta, Marshmello protagonista dell'edizione 2022

Marshmello star di Isle of MTV Malta

MTV International ha annunciato che Marshmello, DJ di fama internazionale e produttore nominato ai Grammy sarà il protagonista dell’edizione 2022 Isle of MTV Malta: il più grande festival estivo gratuito d'Europa, che giunto alla 14° edizione e realizzato in collaborazione con l'Autorità per il turismo di Malta, torna nell'iconica piazza Il-Fosos martedì 19 luglio, dopo una lunga pausa di due anni causata dalla pandemia.

Marshmello, le sue hit

Nella tracklist le più grandi hit di Marshmello, come "Silence", "Wolves", "Friends", "Happier" e "Alone" certificate multiplatino in diversi paesi e presenti nella Top 30 della Billboard Hot 100. Marshmello è stato premiato come Best Electronic agli MTV Europe Music Awards 2018, primo traguardo importante della sua carriera, mentre il suo quarto album in studio, Shockwave, gli è valso la nomination ai Grammy come miglior album dance/elettronico del 2021.

Marshmello a Isle of MTV Malta: "Sarà epico!"

"Sono entusiasta che gli eventi dal vivo siano tornati e non vedo l'ora di salire sul palco di Isle of MTV Malta per la prima volta ed esibirmi davanti a un pubblico pieno di energia in una location così bella", ha detto Marshmello, "Sarà epico!"

"MTV ha un rapporto consolidato con Marshmello e siamo davvero entusiasti di averlo come headliner di Isle of MTV Malta per il grande ritorno del festival", ha raccontato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Musica, Paramount+. "Mantenere i fan in contatto con i loro artisti preferiti è la missione di MTV e non vediamo l'ora che vivano live questo evento imperdibile."

"Dopo due anni di pandemia, stiamo progressivamente tornando alla normalità, e sono convinto che Isle of MTV Malta sarà una grande opportunità per mostrare le potenzialità di Malta nel settore culturale e dell'intrattenimento. Avere la possibilità di ospitare un evento del genere e collaborare con un marchio globale come MTV è una grande opportunità per il nostro paese. Eventi di questa portata rientrano nel nostro obiettivo di rendere Malta una meta di eccellenza turistica per gli anni a venire", ha dichiarato il ministro del Turismo e della protezione dei consumatori Clayton Bartolo.

“Già dallo scorso settembre Malta ha ricominciato ad ospitare eventi su larga scala e, dopo questa pausa di due anni, siamo più che orgogliosi di ospitare ancora una volta Isle of MTV Malta a Floriana. Siamo sicuri che questa sarà un'edizione imperdibile, quest'anno forse un po' più del solito visto che stiamo lentamente tornando alla normalità. VisitMalta è felice di accogliere turisti da tutto il mondo a questo evento che ha sempre lasciato un segno nell'estate maltese, e sono sicuro che quest'anno non farà eccezione, poiché tutti potranno godere del meglio della musica, in un ambiente sicuro, unico e magico", ha affermato il dottor Gavin Gulia, presidente dell'Autorità per il turismo di Malta.

Isle of Mtv Malta tv, digitale e social: 180 Paesi

Nelle ultime 13 edizioni, il festival ha portato in piazza migliaia di amanti della musica per assistere a spettacoli mozzafiato dei più grandi performer del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix.

Il festival sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in 180 paesi tra TV, digitale e social, e presenterà il festival e Malta a milioni di fan della musica in tutto il mondo.

Il festival sarà seguito dalla Isle of MTV Malta Music Week, una serie di serate e feste nei club più alla moda dell'isola, dal 19 al 24 luglio.

ISLE OF MTV MALTA, GLI ARTISTI DELLE PASSATE EDIZIONI

Giunto alla sua 14° edizione, tra gli artisti che hanno partecipato ai precedenti show di MTV Isle of Malta ricordiamo: Bebe Rexha, Jason Derulo, Lady Gaga, Hailee Steinfeld, Sigala, Ava Max, Paloma Faith, The Chainsmokers, DNCE, Steve Aoki, David Guetta, Martin Garrix, Jess Glynne, Nicole Scherzinger, Jessie J, Will.i.am, Rita Ora, Flo Rida, Snoop Dogg, Far East Movement, Kid Rock, Kelis, The Scissor Sisters, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Maroon 5, Enrique Iglesias, N*E*R*D e OneRepublic.

