Sanremo 2022, Fiorello e i Maneskin ci saranno? Le ultime notizie

Sanremo 2022, Amadeus ha parlato della possibile conferma di Fiorello e della partecipazione come ospiti dei Maneskin ma i dubbi restano

Sanremo 2022 sarà nuovamente condotto da Amadeus e per lui è la terza volta consecutiva alla direzione del Festival della musica italiana. La lista degli artisti è stata svelata ufficialmente qualche tempo fa (non ci saranno i Jalisse nonostante la polemica a mezzo stampa con Amadeus) e molto probabilmente la platea sarà fortemente ridotta a causa dell'aumento dei contagi di Covid-19 dovuta all'ampia diffusione della variante Omicron. I dubbi maggiori riguardano invece la presenza o meno di Fiorello. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il conduttore di Sanremo 2022 in una intervista in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni.

Sanremo 2022-Fiorello, Amadeus: "Abbiamo un rapporto speciale, ma decidiamo sempre all'ultimo minuto"

"Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. - ha detto Amadeus al settimanale - Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston. L’anno scorso è stato eroico, uno come lui che si nutre del pubblico e prende spunto dalle reazioni della platea, costretto a stare sul un palco in teatro vuoto. Per lui non avere un pubblico è una tragedia".

Dalle sue dichiarazioni si capisce quindi come la presenza di Fiorello a Sanremo 2022 non è confermata al 100%. Impazza quindi il toto nome per la parte di co-conduttore. Tra i papabili c'è l'attore turco Can Yaman ma si parla anche dell'atleta Macell Jacobs, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 100 metri, e di Tommaso Paradiso. Si possono invece cancellare dalla lista quelli di Alessia Marcuzzi, prima data quasi per certa dopo l'addio a Mediaset, e quelli di Elisa Isoardi ed Elettra Lamborghini. Si vocifera comunque che nei giorni scorsi Amadeus abbia raggiunto Fiorello a teatro proprio per convincerlo a partecipare al Festival.

Sanremo 2022-Maneskin, Amadeus: "Ci saranno? Ancora non lo so, lo spero"

A Sanremo 2022 ci saranno anche i Maneskin? La risposta come in precedenza arriva direttamente da Amadeus ma anche questa volta non ci sono conferme. "I Maneskin sono stati una sorpresa. - ha detto il conduttore a Sorrisi - Serata dopo serata ho cominciato a capire…e mi sono detto: o spaccano alla grande o il pubblico rimane spiazzato. Se li vedremo quest’anno come ospiti? Ancora non lo so, lo spero".

La band romana ha iniziato la sua scalata alle più alte vette della musica internazionale a partire proprio da Sanremo 2021. Dopo la vittoria del Festival è arrivata infatti quella dell'Eurovision Song Contest e poi degli MTV Europe Music Awards. I Maneskin, tra i personaggi che più anno segnato l'anno che sta per concludersi (VOTA QUI IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI), hanno aperto il concerto dei Rolling Stones di Las Vegas e hanno iniziato la loro conquista degli USA anche grazie al loro manager Fabrizio Ferraguzzo.