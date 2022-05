Cina, l'economia è in sofferenza. Zero Covid buccia di banana di Xi Jinping?

Cina, le restrizioni anti Covid si allentano ma continua a calare l'indice manifatturiero

L'economia continua a spaventare la Cina. L'attività delle fabbriche cinesi ha subito una nuova contrazione a maggio, a causa della rigida politica dello zero-Covid che ha pesato sull'economia, anche se con l'allentamento delle restrizioni appena avviato a Shanghai il calo è meno fragoroso rispetto a quanto accauduto ad aprile.

l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi), indicatore chiave dell'attività manifatturiera, è salito a 49,6, rispetto al 47,4 di aprile, il dato peggiore dall'inizio del 2020. Tuttavia, l'indice è rimasto al di sotto della soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. Il rimbalzo è stato sostenuto dall'aumento della produzione e dei nuovi ordini, ma l'occupazione ha registrato solo un modesto progresso in entrambi i settori a causa delle restrizioni alla circolazione in circa un terzo delle maggiori città cinesi. Segnale che la crisi è ben lontana dall'essere superata.

Le chiusure totali o parziali in decine di città hanno intaccato gli acquisti dei consumatori, che sono rimasti confinati nelle loro case. Anche la produzione industriale è stata colpita, poiché molte fabbriche sono state chiuse e le catene di approvvigionamento sono state bloccate. Le vendite di veicoli ad aprile sono state le più basse dall'inizio della pandemia Covid-19, con un crollo del 47,6% a 1,18 milioni di unità vendute a causa dei tagli alla produzione e degli showroom vuoti.

I dati del rallentamento economico cinese

Ad aprile i profitti delle aziende industriali cinesi sono scesi al ritmo più veloce degli ultimi due anni, a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dei problemi nelle catene di approvvigionamento. Milioni di persone hanno vissuto in isolamento o con altre restrizioni alla mobilità in decine di città dopo che la Cina è stata colpita dalla peggiore epidemia di pandemia. La maggior parte dei 25 milioni di abitanti di Shanghai è in isolamento dalla fine di marzo. Le autorità della capitale finanziaria cinese hanno annunciato un allentamento delle restrizioni, atteso da tempo, a partire dal 1° giugno, dopo il crollo dei contagi confermati.

Ma ripartire a ritmo massimo non sarà scontato visto il lungo stop. Gli analisti hanno avvertito che la crescita rimarrà debole finché la Cina non allenterà i suoi rigidi controlli sul virus. Lunedì Moody's ha abbassato le previsioni di crescita annuale per la seconda economia mondiale dal 5,2% al 4,5%. L'attività nelle fabbriche dell'area di Shanghai gestite da Tesla e dall'unità locale di Volkswagen si è quasi fermata a causa dell'isolamento. E il ritmo dell'allentamento a Shanghai è ancora da vedere, poiché i funzionari locali temono rimproveri se i casi dovessero aumentare di nuovo. Le misure hanno peraltro suscitato una diffusa rabbia nell'opinione pubblica, mentre gli economisti hanno avvertito che le politiche cinesi, a differenza di quelle di molti paesi che si stanno avvicinando alla convivenza col virus, avrebbero avuto un impatto negativo sulla crescita.

Il tutto proprio nell'anno del XX Congresso del Partito comunista che dovrebbe incoronare Xi Jinping presidente per la terza volta. Ma il rallentamento economico non è certo un grande biglietto da visita per un Partito che fonda proprio sulla crescita economica il patto sociale con la sua popolazione.

Sin dall'inizio Xi ha presentato quella contro il coronavirus come una guerra da vincere contro il "demone" Covid. Una guerra da vincere a tutti i costi non solo e non tanto per aspetti economici, ma anche e (forse, iniziano a temere in molti) soprattutto per avere una importante medaglia da presentare sul campo in vista del XX Congresso del Partito in programma il prossimo autunno. Ma per appuntarsi quella medaglia sta rischiando di pregiudicare la crescita economica.

L'economia spaventa la Cina e Xi Jinping, alla caccia del terzo mandato

Tanto che c'è già chi immagina potenziali scontri di potere a livello politico, osservando le manovre del premier Li Keqiang. In molti vedono in Xi il responsabile principali dei colpi inferti all'economia. Il primo è la sua politica di zero Covid, che è stata applicata per 28 mesi. Il partito teme che l'apertura porti a un'ondata di uscite che potrebbe uccidere milioni di persone. Sarà anche vero, ma ha perso tempo prezioso: 100 milioni di persone con più di 60 anni non hanno il triplo tampone. E si rifiuta di importare vaccini occidentali più efficaci.

Il piano potrebbe invece essere quello di spingere il covid zero fino all'anno prossimo. La Cina ha rinunciato a ospitare la Coppa d'Asia di calcio nel giugno 2023. Si parla di stazioni permanenti per i test e di un esercito permanente che effettui i tamponi a lungo termine. Poiché la variante Omicron è altamente trasmissibile, sono inevitabili altri focolai e chiusure. Ma poiché la politica "zero covid" è identificata con Xi, ogni critica viene vista come un sabotaggio.

