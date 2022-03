Consiglio Ue, Macron: ora decisioni storiche. Sul tavolo Energy Recovery Fund

Ue, Macron: "Da vertice Versailles decisioni storiche per l'Europa"

"L'obiettivo di questo summit a Versailles è l'unità dell'Europa, la forza dell'Europa, di fronte alla guerra in Ucraina, e costruire una indipendenza più forte della nostra Europa per provare a resistere oggi e domani e prendere sovranamente le nostre decisioni". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron prima del vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Versailles.

"Sono discussioni strategiche e storiche e condurranno oggi, nelle settimane e nei mesi prossimi, a decisioni storiche per la nostra Europa", ha detto Macron. "L'Europa deve cambiare, è cambiata sulla scia della pandemia e cambierà ancora piu' fortemente e velocemente per la guerra. Perchè la guerra in Ucraina è uno stravolgimento profondo del nostro equilibrio" e "deve portarci a essere lucidi, ambiziosi e a prendere le decisioni all'altezza", ha spiegato.

Draghi, colloquio con Macron: Italia e Francia allineate

"Ho avuto un lungo incontro con il presidente Macron, Italia e Francia sono allineate al resto della Ue sia nella risposta sulle sanzioni sia nel sostegno per i nostri paesi che queste sanzioni comporteranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, arrivando a Versailles al vertice Ue.

Rutte, Recovery e' una tantum; uno nuovo non sul tavolo

L’Unione Europea starebbe valutando la possibilità di lanciare dei bond per finanziare le spese dell’energia e della difesa. A lanciare l’indiscrezione, l’agenzia Bloomberg, che cita fonti riservate stando alle quali i tecnici sarebbero già al lavoro per mettere a punto un piano da presentare dopo il prossimo summit di Versailles in programma per oggi e domani, giovedì e venerdì 10 e 11 marzo.

Ma il Consiglio europeo deve fare i conti con i falchi interni. "Non ci sono proposte o piani sul tavolo" per un secondo Recovery europeo "perchè, come abbiamo detto da Paesi Bassi, è una tantum e abbiamo ancora da tanto fare". Lo ha dichiarato il premier olandese, Mark Rutte, al suo arrivo al vertice Ue di Versailles. "Credo sia importante concentrarci su cosa serve ora. E ciò che serve ora è ciò che faremo stanotte: assicurarci cosa possiamo fare per la difesa, cosa possiamo fare per la crisi energetica", ha aggiunto.

