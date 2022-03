Guerra, il negoziatore ucraino ucciso. Il piano segreto degli 007 russi a Kiev

Guerra, il negoziatore ucraino ucciso. Sabotaggio russo e imboscata

Eroe o spia. Il mistero rimane sulla vera identità di Denis Kireev, 45 anni, il negoziatore ucraino ucciso. Fonti di intelligence - si legge sul Corriere della Sera - sostengono che i servizi di Kiev hanno neutralizzato un piano russo per creare la "Repubblica popolare dell’Ucraina" in numerose regioni. L’obiettivo era quello di condurre sabotaggi e omicidi mirati, quindi di occupare edifici pubblici allo scopo di creare seminare caos e aprire un fronte interno. Un diversivo per aumentare le difficoltà dell’esercito. La successiva mossa sarebbe stata l’unione con la Russia, emulando quanto è avvenuto nella parte meridionale del Paese. Lo scenario combacia con un rapporto diffuso dall’istituto britannico Rusi che avvertiva su un progetto sovversivo sempre ispirato dai russi ed elaborato da un dirigente molto vicino a Putin.

A questo fine - prosegue il Corriere - erano stati preparati circa 200 uomini, divisi in team, sostenuti da complici locali. Il 28 febbraio Kireev aveva partecipato al round di negoziati in Bielorussia, le foto lo mostravano seduto al tavolo dove si sono confrontate le due delegazioni. Una presenza importante. Due giorni fa ne hanno annunciato la morte. Violenta. Indiscrezioni sostengono che Kireev è stato ucciso dai suoi colleghi che cercavano di arrestarlo, avevano scoperto che faceva il doppio gioco. Un traditore punito in modo rapido. Una tesi ribaltata dal ministero della Difesa che, invece, lo ha definito un eroe, caduto insieme ad altri due funzionari durante un’operazione: "Sono morti difendendo l’Ucraina, il loro gesto avvicina la vittoria".