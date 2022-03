Guerra, Italia Indipendent ferma attività in Russia: anche Lapo contro Putin

Italia Indipendent si ferma in Russia: stop alla distribuzione dei prodotti Laps, Cr7 Eyewear e...

Anche Lapo si schiera contro Putin. Italia Independent Group S.p.A. ha deciso, su indicazione del Presidente Lapo Elkann, in segno di piena e totale solidarietà con il popolo Ucraino, di sospendere con decorrenza immediata la distribuzione dei propri brand Italia Independent, Laps, CR7 eyewear e Hublot nel territorio della Russia.

Elkann ha dichiarato: “La decisione di sospendere qualsiasi relazione commerciale con la Russia deriva dal volere dare concretezza alla vicinanza, mia personale e di Italia Independent, al popolo ucraino. Inoltre, con Fondazione LAPS, organizzazione Non-profit che ho fondato e di cui sono Presidente, mi sono già attivato per fornire assistenza e supporto ai rifugiati costretti per via del conflitto ad abbandonare il proprio Paese. Spero dal profondo del cuore”, ha concluso Lapo Elkann, “che possa presto ritornare la Pace”.

Leggi anche: