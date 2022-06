Guerra, Kiev distrugge l’armata russa a Izyum. Il Papa: “L'Ucraina mi aspetta"

Guerra Russia – Ucraina, Papa Francesco: “Vorrei andare in Ucraina quando sarà il momento opportuno”

"Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno". Così Papa Francesco rispondendo a un bambino rifugiato ucraino, che gli domandava, durante un incontro nel Cortile di San Damaso, quando sarebbe andato a Kiev. Il Pontefice ha sottolineato che al momento la situazione non è sicura. La settimana prossima, ha poi annunciato, incontrerà rappresentanti del governo ucraino e parlerà anche di un possibile viaggio.

Un’altra personalità della Chiesa si è espressa sul conflitto russo – ucraino. Ieri l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi ha detto la sua ai microfoni di SkyTg24: "Mai abituarci alla guerra, sono passati 100 giorni e per noi è come se fosse il primo. Dobbiamo avere paura che l’incendio possa svilupparsi e poi fare in modo di spegnerlo”.

Guerra Russia – Ucraina, Kiev: “La 35esima armata russa è stata distrutta a Izyum”

Nuovi aggiornamenti dall’Ucraina. Il capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Andriy Yermak ha così annunciato via Telegram: Le forze armate ucraine hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata militare della federazione Russa a Izyum”.

Guerra Russia – Ucraina, al via le esercitazioni Nato nel Mar Baltico

Intanto la Nato si appresta a svolgere una serie di esercitazioni nel Mar Baltico dal 5 al 17 giugno. Le esercitazioni annuali Baltops coinvolgeranno ben 16 paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Turchia, Regno Unito, Usa con la partecipazione di Svezia e Finlandia. Qual è l’obiettivo di queste manovre? I partecipanti testeranno la capacità di difesa collettiva nella regione baltica.

Leggi anche: