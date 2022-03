Guerra, la Chiesa al tavolo della mediazione. Papa Francesco incontra Kirill

Guerra Russia Ucraina, dal Vaticano la possibile svolta per la pace

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi, il 36esimo giorno del conflitto tra i russi e l'esercito di Zelensky ha fatto registrare ancora bombardamenti a tappeto da parte degli uomini di Putin, nonostante la promessa fatta durante i negoziati ad Istanbul per un cessate il fuoco, almeno in alcune zone del Paese.

Ma c'è una significativa novità sul fronte diplomatico - si legge su Repubblica - Papa Francesco e il patriarca ortodosso Kirill hanno deciso di incontrarsi per tentare di fare loro da mediatori.

L’incontro avverrà entro quest’anno, si dice addirittura prima dell’estate, con ogni probabilità in territorio neutro.

Non a Roma e nemmeno a Mosca, quindi.

La notizia - prosegue Repubblica - viene di fatto confermata dall’ambasciata russa presso la Santa Sede che rilancia un articolo di "Ria Novosti". Fino a oggi la Santa Sede non ha potuto mediare per il “no” di Mosca.

Ma la mossa di Kirill, vicinissimo a Putin, dice che forse uno spiraglio si sta aprendo e che le cose potrebbero cambiare fattivamente nei prossimi giorni. Francesco da Casa Santa Marta segue giorno dopo giorno gli sviluppi del conflitto con particolare attenzione.

Fra due giorni partirà per un viaggio a Malta da dove con ogni probabilità non mancherà di parlare ancora una volta della necessità di raggiungere una tregua.

Le sue parole in queste settimana sono state sempre più importanti ed allarmati in merito.

