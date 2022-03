Guerra Russia-Ucraina, verso cessate il fuoco. Zelensky:guerra mondiale vicina

Guerra Russia-Ucraina, tutti gli aggiornamenti in diretta

Nessuna tregua in Ucraina, la guerra continua nonostante i negoziati. Altra nottata di bombe e missili nelle principali città del Paese. Adesso gli attacchi dell'esercito di Putin si stanno concentrando sulla costa sud. Nella città portuale di Odessa sono state udite "3-4 forti esplosioni provenienti da Ovest". Lo ha riferito il corrispondente della Bbc. "Ci è stato detto sono state causate dal sistema di difesa ucraino che ha abbattuto i missili russi lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa qui", ha aggiunto. Ci sarebbero bambini tra le vittime degli attacchi aerei sulla città ucraina di Sumy portati dai russi ieri sera. Lo afferma il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, in un video postato su Facebook. "Purtroppo ci sono bambini tra le vittime" ha detto, aggiungendo che nel bombardamento più di dieci persone sono rimaste uccise.

La Russia ha inviato in Ucraina quasi tutte le truppe concentrate negli ultimi mesi alla frontiera. Lo ha riferito il Pentagono, che ha spedito in Europa 500 soldati in più per rafforzare la Nato. Secondo il portavoce del Ministero della Difesa americano, John Kirby, Mosca sta adesso cercando di reclutare anche combattenti stranieri, inclusi i siriani. Negli scontri a fuoco, un alto ufficiale dell'esercito russo è rimasto ucciso nei pressi della città di Kharkiv, secondo quanto riferito dell'intellingence ucraina. Si tratta di Vitaly Gerasimov, maggiore generale e primo vice comandante della Quarantunesima Armata del Distretto Militare centrale della Russia. Gerasimov era un veterano che aveva preso parte alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni militari in Siria nonché un decorato della Crimea.

Ucraina: Zelensky, ci sara' la 'guerra mondiale' 08:34

"Questa guerra non finira' cosi'. Scatenera' la guerra mondiale": lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un'intervista al programma World News Stasera della ABC. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin e' un criminale di guerra: "Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra".

Ucraina: Kiev, avanzata russi ha rallentato notevolmente 8.22

L'avanzata delle truppe russe in Ucraina ha rallentato "notevolmente" e i soldati sono "demoralizzati". Lo ha riferito il capo di Stato maggiore dell'esercito ucraino, sottolineando in particolare la resistenza incontrata dai russi a Chernihiv e nei sobborghi di Mykolaiv. "Gli invasori continuano l'offensiva ma il ritmo dell'avanzata delle truppe ha rallentato notevolmente. Sono demoralizzati e tendono sempre più al saccheggio e alla violazione del diritto internazionale umanitario", si legge nella nota.

Ucraina: Russia, pronti a cessate il fuoco stamattina 06:15

La Russia ribadisce di essere pronta al cessate il fuoco per consentire i corridoi umanitari in Ucraina dalle ore 10 di Mosca (le ore 8 italiane) di oggi. Lo riferisce la Bbc citando media statali russi, che riportano dichiarazioni ufficiali del Ministero della Difesa. I cessate il fuoco locali interesseranno le città di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv and Mariupol.

Ucraina: Russia Unita, nazionalizzare fabbriche straniere 03:53

Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, ha proposto la nazionalizzazione degli impianti produttivi delle compagnie occidentali che hanno sospeso le attività nel Paese.

Ucraina: Aiea, nessun allarme per impianto nucleare Kharkiv 03:19

L'attacco di artiglieria russa di domenica scorsa ha danneggiato l'impianto nucleare sito presso la seconda città ucraina, Kharkiv, ma "non ci sono conseguenze radioattive". Lo ha reso noto l'Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica, spiegando che non ci sono stati effetti sui livelli di radiazioni anche considerando lo stato e la quantità del materiale immagazzinato nell'impianto. Si tratta di una struttura che fa parte dell'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv in cui si produce materiale radioattivo per usi medici e industriali.

Ucraina: ucciso a Kharkiv generale russo Vitaly Gerasimov 01:41

Un alto ufficiale dell'esercito russo è rimasto ucciso durante i combattimenti nei pressi della città di Kharkiv, secondo quanto riferito dell'intellingence ucraina. Si tratta di Vitaly Gerasimov, maggiore generale e primo vice comandante della Quarantunesima Armata del Distretto Militare centrale della Russia. Gerasimov era un veterano che aveva preso parte alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni militari in Siria nonché un decorato della Crimea.

Ucraina: intelligence Gb, Russia continua attacchi su corridoi 01:06

Le truppe russe stanno continuando gli attacchi sui corridoi per l'evacuazione dei civili, provocando la morte di numerose persone nella zona di Irpin. A causa dei pesanti scontri militari, la popolazione soffre la mancanza di riscaldamento, acqua ed elettricità. Lo riferisce l'intelligence britannica, secondo cui la resistenza contro l'offensiva russa prosegue attorno alle città di Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin.

Ucraina: Pentagono, Russia ha reclutato combattenti siriani 00:50

Russia sta reclutando mercenari siriani esperti di guerriglia urbana per combattere in Ucraina. Lo ha ribadito il Pentagono. "Riteniamo che le informazioni secondo cui i russi reclutino combattenti siriani per rinfoltire le loro forze in Ucraina siano veritiere", ha detto il portavoce del Ministero della Difesa Usa, John Kirby. Il Wall Street Journal aveva già scritto domenica scorsa che Mosca, a fronte dell'inattesa resistenza ucraina, aveva cominciato a reclutare combattenti siriani i quali già sarebbero in Russia per congiungersi alle truppe in Ucraina.

Ucraina: Pentagono, Russia ha dispiegato quasi tutte le truppe 00:37

La Russia ha inviato in Ucraina quasi tutte le truppe concentrate negli ultimi mesi alla frontiera. Lo ha riferito il Pentagono, che ha spedito in Europa 500 soldati in più per rafforzare la Nato. Secondo il portavoce del Ministero della Difesa americano, John Kirby, Mosca sta adesso cercando di reclutare anche combattenti stranieri, inclusi i siriani.

Le forze russe "non hanno conseguito alcun reale progresso considerevole negli ultimi giorni" ha affermato Kirby, mentre il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato l'invio di altri 500 militari americani in Europa "per rinforzare le capacità difensive e di dissuasione della Nato, specialmente sul versante orientale", in aggiunta ai 12 mila già presenti quest'anno in Europa. Il Pentagono calcola che il presidente russo Vladimir Putin abbia fatto entrare in Ucraina quasi il cento per cento delle sue forze combattenti concentrate sulla frontiera russo-ucraina, intensificando i bombardamenti su obiettivi e infrastrutture civili e zone residenziali, "con sempre maggior frequenza e su scala ogni volta maggiore".

Zelensky, primo video in suo ufficio; "Non mi nascondo" 23:28

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato che lo mostra fuori dal suo bunker e nel suo ufficio a Kiev per la prima volta dal 24 febbraio, il giorno dell'inizio dell'invasione russa. “Resto a Kiev. Nel mio ufficio. Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno", ha detto Zelensky guardando fuori dalla finestra.

Zelensky, negozieremo fino ad accordo pace; io resto a Kiev 23:22

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video su Telegram, ha assicurato che Kiev continuerà a negoziare con la Russia fino al raggiungimento di un accordo di pace. "Resto qui, resto a Kiev, non ho paura", ha aggiunto.