Guerra Ucraina, Macron molla Putin: "Stop al dialogo con Mosca dopo Bucha"

Guerra Russia Ucraina, il presidente francese annuncia il blocco del dialogo con Mosca dopo il massacro di Bucha

Stop al dialogo tra Francia e Russia: secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo dialogo con il suo omologo russo Vladimir Putin si è bloccato dopo le notizie di uccisioni di massa in Ucraina. "Dai massacri che abbiamo scoperto a Bucha e in altre città, la guerra ha preso una piega diversa e da allora non gli ho più parlato direttamente, ma non escludo di farlo in futuro", ha detto ieri sera Macron al canale tv France 5.

Pochi giorni fa Zelensky aveva detto di aver invitato Macron ad andare in Ucraina per constatare con i suoi occhi che quella di Mosca "non è una guerra ma un genocidio". "Ho parlato con Macron e gli ho detto che vorrei che lui capisse" che è così, aveva spiegato il presidente ucraino in un'intervista alla Cnn commentando il fatto che il leader francese non ha utilizzato la parola genocidio per definire le violenze della Russia in Ucraina, come invece ha fatto Biden. "L'ho invitato a venire quando avrà occasione: verrà e vedrà e sono sicuro che allora capira'", aveva aggiunto Zelensky.

Di contro il presidente francese Macron al canale tv France 5 ha rivelato: "Tornerò a Kiev, ma andrò lì per fare qualcosa di utile. Non ho bisogno di recarmi lì per dimostrare sostegno". "Se vado a Kiev, farà la differenza", ha aggiunto, aggiungendo di aver parlato circa 40 volte dall'inizio della guerra al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto, a meno di una settimana dal ballottaggio contro Marine Le Pen, Macron ha assicurato, durante un'intervista a 'Ca Vous', di non essersi candidato "per fare le stesse cose" ma ha promesso un nuovo "modo di fare". "Ho imparato a consultarmi di più", ha aggiunto. Interrogato sull'uso del Consiglio di difesa della salute per prendere molte decisioni in merito alla salute, alla luce dell'epidemia di Covid, il capo dell'Eliseo ha sostenuto che è un luogo dove si tengono veri dibattiti che gli hanno permesso di cambiare idea "più volte".