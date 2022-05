Guerra Ucraina, Putin apre al negoziato. Ma Biden manda missili letali a Kiev

Putin: "Pronti a riprendere il dialogo con Kiev"

Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha confermato la disponibilità di Mosca a continuare i colloqui di pace con Kiev. Lo ha reso noto il Cremlino secondo l'agenzia russa Tass. Putin, ha proseguito il Cremlino, ha fatto presente che il negoziato "e' congelato per colpa di Kiev", ma ha confermato la disponibilità russa "alla ripresa del dialogo".

E il presidente russo, Vladimir Putin, il suo omologo francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz hanno deciso di restare in contatto telefonico. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dopo la lunga telefonata tra i tre leader. "Continueranno a comunicare per telefono", ha assicurato Peskov.

Zelensky: colloqui con Putin perché altri non decidono niente

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky vuole sedersi al tavolo dei negoziati con Vladimir Putin perché, ha spiegato, tutti gli altri rappresentanti russi non decidono nulla. "Non c'è nessuno con cui negoziare se non con lui. Ha costruito uno stato in cui nessuno decide nulla", ha detto Zelensky, citato dall'agenzia ucraina Unian. "Non importa se invia una delegazione a parlare con noi. Tutta questa gente non è nessuno, purtroppo", ha aggiunto.

Ucraina: media, Usa forniranno sistemi missili a lungo raggio

Intanto, però, gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare nuove potenti armi all’Ucraina per contrastare la Russia. Lo riporta la Cnn, che cita “molteplici fonti”. Nel nuovo pacchetto di aiuti sarebbero previsti sistemi missilistici a lungo raggio, cioè quelli richiesti da Kiev nelle ultime settimane. In particolare si parla del sistema Mlrs, Multiple Launch Rocket System, in grado di muoversi velocemente su mezzi di artiglieria leggeri e sparare più missili allo stesso tempo. L’annuncio dovrebbe essere dato all’inizio della prossima settimana. L’anticipazione arriva ventiquattr’ore dopo il monito lanciato dalla Russia che ha avvertito gli Stati Uniti a “non superare la linea rossa”, fornendo sistemi di difesa agli ucraini.

