Guerra Ucraina, super esercitazioni Nato. "Siamo nella guerra fredda 2.0"

Lavrov: "Non siamo in guerra con la Nato"

La Russia non si considera in guerra con la Nato, un tale sviluppo degli eventi aumenterebbe i rischi di una guerra nucleare, che non può essere consentita, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "Non ci consideriamo in guerra con la Nato, perché questo sarebbe un passo che aumenterebbe i rischi di quanto appena discusso", cioe' l'inizio di una guerra nucleare, ha detto Lavrov in un'intervista al canale televisivo Al-Arabia.

Il capo della diplomazia di Mosca ha poi spiegato che il Cremlino non usa mercenari in Ucraina: "La Russia non usa mai mercenari. Posso assicurarvi che i siriani hanno le loro preoccupazioni". Infine, ha smentito la possibilità di una guerra nucleare.

Nato, esercitazioni militari più vaste dalla guerra fredda

Ma intanto la Nato mette in mostra un dispiegamento di forze "mai visto dagli anni della Guerra fredda". Come scrive il Messaggero, "la sola Gran Bretagna annuncia che manderà ottomila uomini delle sue unità più combattive ai confini dell'Europa che è sotto controllo o nella sfera della Nato, per quelle che si preannunciano come le grandi manovre estive in chiave difensiva dell'esercitazione Porcospino (Exercise Hedgehog). Manovre che, come dice il nome, serviranno ad appuntire gli aculei dello schieramento occidentale e Nato lungo la frontiera con i Paesi confinanti, proxy, a Est".

Il dislocamento comincerà a maggio. E, come spiega il Messaggero, "le forze britanniche si uniranno ai 18mila soldati della Nato lungo i confini di Estonia e Lettonia con la Russia, mentre un migliaio volerà in Polonia sotto l'ombrello dell'annuale mega-esercitazione alleata Defender, e 2500 paracadutisti saranno mandati nella Macedonia del Nord per un'altra esercitazione". Sempre il Messaggero spiega che "si tratta di operazioni della Nato ma anche dell'Alleanza nordica a guida britannica, che comprende le neutrali Svezia e Finlandia, con gli inglesi schierati dai Balcani ai Baltici", mentre "i sottomarini nucleari di Stati Uniti, UK e Francia sono ormeggiati fianco a fianco nella base navale britannica di Clyde-Neptune, a Faslane, e nei prossimi giorni parteciperanno a esercitazioni congiunte nell'Atlantico del Nord. Inoltre, agli inizi della settimana il cacciatorpediniere Audacious è stato visto imbarcare a Gibilterra missili Tomahawk".

Sempre più una guerra fredda 2.0.

