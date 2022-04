Putin bombarda la ferrovia di Dnipro. Fossa comune a Manhush, "9 mila corpi"

Guerra Russia Ucraina, la fossa comune a 20 Km da Mariupol

La Russia nella tarda serata di ieri ha bombardato pesantemente la ferrovia di Dnipro, uno snodo cruciale per spostarsi da Est verso la capitale Kiev. Come riporta l'agenzia ucraina Unian, tre attacchi missilistici hanno colpito la rete ferroviaria del distretto di Novomoskovsk, fortunatamente senza fare vittime. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro, Valentyn Reznichenko, ha annunciato l'attacco sulla sua pagina Facebook, specificando che non è chiaro quando potrà riprendere la circolazione.

L'amministrazione locale di Mariupol sostiene che fino a 9mila residenti della città portuale potrebbero essere sepolti in una fossa comune di Manhush, cittadina che si trova a 20 chilometri a ovest del centro sul Mar Nero. A rivelare la macabra scoperta sarebbero state le immagini satellitari della fossa comune pubblicate da Maxar. Le foto sono state confrontate tra metà marzo a metà aprile: mostrerebbero come l'espansione della fossa sia iniziata tra il 23 e il 26 marzo. L'analisi delle proporzioni, in termini di metri, suggerisce come in quella fossa comune potrebbero trovarsi dai 3 ai 9mila corpi. E sarebbero tutti cittadini di Mariupol.

