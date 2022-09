Ucraina, Putin: "Gli Stati Uniti hanno creato precedente con uso atomica"

Ucraina: Putin, nuove regioni saranno russe per sempre

Gli abitanti delle regioni del Sud e dell'Est dell'Ucraina i cui territori sono stati annessi alla Russia saranno "nostri cittadini per sempre": lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al Cremlino. "Gli abitanti di Luhansk, Kherson, e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre", ha detto Putin.

"Gli Stati Uniti sono l'unico Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte, a Hiroshima e Nagasaki, stabilendo cosi' un precedente", ha ricordato il leader russo durante la cerimonia per l'annessione delle quattro regioni ucraine.

Putin: "Occidente colonialialista non ci parli di democrazia"

"I leader occidentali sono sempre gli stessi, dei colonializzatori. Dobbiamo ricordare loro che questa politica colonialista e' iniziata nel Medioevo".

Russia: Putin, Kiev torni a tavolo negoziale ma adesione regioni fuori discussion

"Le autorita' di Kiev devono rispettare la legittima volonta' popolare - ha aggiunto Putin - solo questa puo' essere la strada per la pace perche' noi difenderemo la nostra terra con tutti i mezzi a nostra disposizione". "Kiev metta fine alla guerra iniziata nel 2014 e torni al tavolo negoziale, noi siamo pronti e lo abbiamo gia' detto - ha aggiunto Putin - ma l'adesione delle quattro regioni non sara' oggetto di discussione. La scelta e' stata fatta e la Russia non la tradirà".