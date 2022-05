Usa, Pentagono: "Siamo minacciati dagli Ufo. Basta nascondere il problema"

Usa, Pentagono: "La questione va affrontata, fenomeni inspiegabili"

Il Pentagono dopo 50 anni di silenzio esce allo scoperto e annuncia un nuovo pericolo per il mondo intero. "Per troppo tempo - ha detto il deputato democratico André Carson nella prima vera audizione alla Camera negli Usa sul fenomeno Ufo - il marchio d’infamia degli Uap ha impedito analisi serie, i piloti che li riportavano venivano sfottuti. Ma sono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e come tali vanno trattati". Pochi credono che dietro ci siano gli extraterrestri, ma ancora meno escludono che i nemici degli Usa sviluppino nuove armi letali, tanto è vero che il Pentagono ha appena condotto un test col suo missile ipersonico. Perciò, anche considerando il clima da guerra fredda creato dall’invasione dell’Ucraina, l’ordine è investigare gli Ufo e prevenire le minacce.

Nel maggio del 2019 - prosegue Repubblica - erano stati pubblicati video sorprendenti. Il tenente Ryan Graves era andato in Congresso a raccontare la sua meraviglia: "Riuscivano a stare in aria tutto il giorno, non so come". In 18 incidenti erano state notate «rotte inusuali», tra cui oggetti che «restavano immobili nel vento, o compivano manovre improvvise, a velocità considerevole, senza alcun mezzo di propulsione discernibile». Nel giugno scorso il Director of National Intelligence aveva pubblicato un rapporto di nove pagine, per spiegare quanto poteva sugli Uap. Il documento citava 144 avvistamenti, avvenuti tra il 2004 e il 2021. Ora si parla di minaccia concreta, la svolta dopo 50 anni di silenzio sul tema.

