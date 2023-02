Earth Technology Expo, proposte e soluzioni per le grandi sfide green

Earth Technology Expo mostrerà le capacità dell’Italia nell’uso delle tecnologie per il controllo e la gestione dell’ambiente

Si svolgerà a Firenze dal 15 al 18 novembre 2023 la terza edizione della manifestazione italiana interamente dedicata all'ambiente, alle tecnologie e alla tutela del pianeta, Earth Technology Expo 2023 (ETE).

L'evento è stato presentato a Roma presso la sede della Protezione civile: c’erano, tra gli altri, Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile, Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Mauro Grassi, direttore di ETE, Antonio Navarra, presidente del Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici.

I relatori hanno presentato il programma dell’evento che porterà a Firenze scienziati, istituzioni e tecnici specializzati: l’Expo 2023 si occuperà della prevenzione e della protezione dell’Italia dai grandi rischi naturali (terremoti, frane alluvioni) e dagli effetti dei cambiamenti climatici, della tutela dell’ambiente e della gestione delle acque contro inquinamento, sprechi e siccità, delle nuove energie e di idee e azioni per la transizione ecologica e digitale.

ETE sarà a ingresso gratuito e con la possibilità per gli utenti di fare esperienze dirette legate alle nuove tecnologie per l’ambiente. Ci saranno 70 eventi tra workshop e presentazioni con 350 esperti della Protezione civile, Anci, Università, Ispra, Agenzia Spaziale, Cnr, Enea, Agenzia di coesione territoriale, Ministeri, Anbi, Crea, Autorità di bacino e tanti altri.

Earth Technology Expo 2023 avrà spazi ampi per un’esposizione completa e di sicuro impatto visivo ed emozionale fatto di satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale, modelli climatici e tutta l’alta ricerca Made in Italy per salvare il pianeta e avviarlo a una transizione ecologica concreta.

ETE è un punto di riferimento anche per la comunità scientifica e istituzionale internazionale con la Conferenza Euromediterranea sui cambiamenti climatici e con la collaborazione con il Forum internazionale sulle frane.