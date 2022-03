Energia, bolletta azzerata: con gli impianti fotovoltaici si può

Energia e bollette, azzeramento dei costi a Montalto di Castro (VT): primo comune solare d’Italia

Con grande entusiasmo ho letto l’articolo, a firma di Jacopo Fo, Montalto di Castro azzera la bolletta energetica: è il primo comune solare d’Italia - Il Fatto Quotidiano dal quale ho appreso che Montalto di Castro (VT), sul cui suolo si doveva ergere una centrale elettronucleare e della quale ancora oggi paghiamo per lo smantellamento e smaltimento delle scorie, si è arrivati ad azzera la bolletta energetica. Come? Ottenendo dalle aziende la cessione degli impianti fotovoltaici a proprio favore.

C’è anche una motivazione in senso economico-finanziario questi impianti producono 5.500 Kilovatt per ogni ora solare per un totale di circa 800.000 kilowatt l’anno sapendo poi che il valore complessivo di detti impianti è di 4,4 milioni di euro l’energia elettrica prodotta porta un introito di 1.300.000 (unmiliontrecentomila) euro e sapendo che il prezzo attuale per ogni kwh è di 30 centesimi il calcolo ci dice che l’importo è di circa 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) euro, naturalmente più IVA.

A questo pinto possiamo dire che è un sistema quantomai economico, praticamente a zero emissioni e che se lo associamo al Pnrr, affiancato alle direttive europee e incentivate da superbonus (per i comuni, le aziende i privati ecc.) la dipendenza da altri soggetti e da altre forme di combustibili si potrebbe non dico azzerare, ma da un dimensionamento importante.

Non sono uno scienziato, però ora sarei molto tentato da suggerire un incremento di almeno 1 punto percentuale per la ricerca non solo in questo settore, ma anche in altri come ad esempio l’idrogeno che èil primo elemento chimico della tavola periodica (numero atomico1) ed è un gas incolo, insapore, inodore oltre ad essere atossico e “facilmente” riproducibile e trasportabile negli attuali gasdotti. Domanda tutto ciò, oltre che essere conveniente, produce posti di lavoro e PIL? Se si possiamo attivarci già da domani mattina!

