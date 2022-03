Violenza sulle donne: il Sindaco di Londra fa campagna sul maschilismo tossico

La violenza nasce dalle parole

Il Sindaco di Londra, Sadiq Khan, lancia la campagna contro la violenza sulle donne “Have a word with yourself, then your mates”, ovvero: “Parlane con te stesso e poi con i tuoi amici”. Il focus dell’iniziativa è mettere al centro del problema agli atteggiamenti maschili, nel tentativo di arginare “l’epidemia di atti di violenza contro donne e ragazze, commessi dagli uomini” nella capitale del Regno Unito. Realizzata pro-bono dall’agenzia Ogilvy UK, la campagna si sviluppa in diversi formati, dalle affissioni ai post sui social, per evidenziare i comportamenti dettati da una mascolinità tossica e che, spesso sottovalutati, sono invece all’orgine della violenza realmente agita. Ne far parte anche un cortometraggio diretto da Molly Burdett, nel quale una giovane donna viene aggredita verbalmente da un passante, il quale però viene contrastato da un amico.



“La violenza di genere parte dalle parole”, spiega Sadiq Khan. “Se assisti a questi episodi, parlane con te stesso e poi con i tuoi amici. E’ tempo di liberare la nostra città e la società da queste abitudini malate, una volta per tutte. Tutti quanti dobbiamo combattere il sessismo e la misognia, che sia per strada o in una chat di gruppo, a casa o al pub, tutti abbiamo la responsabilità di alzare la voce, affinché le donne e le ragazze possano sentirsi sicure”.



