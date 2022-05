Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: L'Isola dei Famosi cresce e conquista la vetta

Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: tra i talk, Quarta Repubblica chiude con 744mila spettatori per il 5,2% di share

L'Isola dei Famosi su Canale 5, in onda dalle 21.44 alle 24.11, vince gli ascolti TV della prima serata di ieri con 2.453.000 spettatori pari al 19.1% di share. Secondo posto per Rai1 con la miniserie La Fortuna, in onda dalle 21.35 alle 23.52, seguita da 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share. Report su Rai3 si piazza al terzo posto con 1.842.000 spettatori (10.2%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 maggio 2022 per le altre reti, Made in Sud su Rai2 con 1.067.000 spettatori (7%), Overdrive su Italia 1 con 1.182.000 spettatori (6.3%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 744.000 spettatori (5.2%), Yellowstone su La7 con 320.000 spettatori (2%), Gomorra – La Serie su TV8 con 282.000 spettatori (1,6%) ed E’ già Ieri sul Nove con 320.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 30 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la prima posizione negli ascolti TV ieri 30 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.699.000 spettatori con il 23.7% di share. Seguono poi, Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.559.000 spettatori (17.9%), NCIS su Italia 1 con 1.293.000 spettatori (6.7%), La Gioia della Musica su Rai3 con 970.000 spettatori (5.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 825.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 828.000 (4.1%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.514.000 spettatori (7.6%).

