Ascolti TV ieri 9 maggio 2022: boom per l'ultima puntata di Nero a Metà

Ascolti TV ieri 9 maggio 2022: tra i talk, Quarta Repubblica ottiene 941mila spettatori per il 6% di share

L'ultima puntata della fiction Nero a Metà su Rai1 conquista gli ascolti TV della prima serata con 4.780.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio: 4.983.000 – 23.4%, secondo episodio: 4.587.000 – 26.4%). Seconda posizione per L'Isola dei Famosi 16 su Canale 5, in onda dalle 21.47 all’1.26, con 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share (presentazione. 3.113.000 – 14.2%, Isla Bonita di 3 minuti: 1.019.000 – 27.3%). Sul gradino più basso del podio Report su Rai3 con 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6% (presentazione di 12 minuti: 937.000 – 4.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 maggio 2022, Made in Sud su Rai2 con 932.000 spettatori pari al 5.5% di share (presentazione di 7 minuti: 753.000 – 3.4%), Fast and Furious 5 su Italia 1 con 1.230.000 spettatori (6.4%), Quarta Repubblica su Rete4 con 941.000 spettatori (6%), Servant of the People su La7 con 345.000 spettatori (1.8%), La Maschera di Ferro su Tv8 con 390.000 spettatori (2.2%), Il Contadino cerca Moglie – I Protagonisti sul Nove con 239.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV ieri 9 maggio 2022 nell'access prime time

L'anteprima dell‘Eurovision Song Contest 2022 su Rai1 vince negli ascolti TV ieri 9 maggio 2022 con 3.792.000 spettatori con il 18.4% di share. Seguono poi Soliti Ignoti – Il Ritorno con 5.057.000 spettatori (23.2%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.799.000 spettatori (17.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 985.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 852.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.702.000 spettatori (7.8%)

Leggi anche: