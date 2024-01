Avanti Popolo, ospiti: De Girolamo intervista La Russa e Banfi

Avanti Popolo, ospiti: Nunzia De Girolamo intervista il presidente del Senato La Russa. In studio anche Lino Banfi

Si apre con un’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa il nuovo appuntamento con Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda martedì 30 gennaio alle 21.20 su Rai3. A seguire, al centro del palco arriverà Lino Banfi che si racconterà, dagli esordi a oggi, in un’ampia chiacchierata a tu per tu con la conduttrice. Non mancherà l’attualità, con una pagina dedicata alla sicurezza stradale e alla “strage degli autovelox” a opera di Fleximan e dei suoi emuli, insieme a Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al giornalista Luca Valdiserri, che nell’ottobre del 2022 ha perso il figlio Luca, appena diciottenne, vittima di omicidio stradale.

Infine, a pochi giorni dall’evento musicale dell’anno e nei 70 anni della Rai, spazio a Sanremo 2024 insieme a due “veterani” del Festival - il giornalista e speaker radiofonico Gino Castaldo e il Maestro Beppe Vessicchio - per ripercorre i momenti indimenticabili delle edizioni precedenti e approfondire i rumors e le novità della nuova edizione targata Amadeus.