Fondazione Vodafone, passaggio di testimone da Marinella Soldi ad Adriana Versino

Adriana Versino presidente di Fondazione Vodafone

Marinella Soldi, quando era stata nominata alla presidenza della Rai aveva fatto sapere che alla scadenza del mandato triennale avrebbe lasciato la presidenza e la cosa si è puntualmente verificata. Ecco dunque il passaggio di testimone: presidente Adriana Versino che dal 2020 era consigliere delegato della Fondazione e responsabile della Sostenibilità. A Marinella Soldi è arrivato il ringraziamento “per il suo contributo straordinario, nei tre anni di presidenza, allo sviluppo strategico e alla crescita dell’impatto sociale della Fondazione”.

Fondazione Vodafone, il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Fondazione Vodafone è composto da Antonella Cultrera, nominata segretario generale, e da Sabrina Casalta (finance director), Andrea D’Antiochia (head of business commercial operations), Silvia de Blasio, Laura Grasso (head of HR Corporate Functions), Maria Piccolo (Head of Mobile & Fixed NTW Deployment Area), Claudio Raimondi (Commercial Operations Director).

