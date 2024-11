Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus sulla mancata integrazione. Giordano intervista la sorella di un professore ucciso da un islamico radicale

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di mancata integrazione con un'intervista alla sorella di un professore francese ucciso da un islamico radicale, tematiche green e liste d'attesa

Questa sera 27 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio reportage a tema immigrazione, con il racconto di molte storie di mancata integrazione.

Verrà poi intervistata Mickaëlle Paty, sorella di Samuel, il professore francese ucciso nel 2020 da un islamico radicale che, insieme ad altre sette persone, è ora a processo a Parigi.

Inoltre, verranno approfondite le più recenti vicende di cronaca: partendo dai disordini nel quartiere Corvetto di Milano dopo la morte di Ramy Elgaml, fino all’aggressione di un giovane barista che ha sventato un borseggio nel centro storico di Venezia e che racconterà la sua vicenda ai microfoni della trasmissione. Spazio anche a una pagina dedicata alle tematiche green, mentre aumenta il malcontento dei cittadini sardi per l’installazione di impianti eolici sul territorio.

Infine, non mancheranno gli aggiornamenti sulle liste d’attesa nelle strutture sanitarie e sui ladri di case.