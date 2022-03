Guerra, Freccero: "Orsini? E' la voce contro da rendere indigesta al pubblico"

Guerra Russia Ucraina, Freccero: "Hanno silenziato il Papa"

La guerra in Ucraina continua e in tv, sui media e sui giornali in genere ormai c'è un solo argomento dominante, l'invasione russa e le possibili conseguenze per il governo Zelensky e per il resto del mondo. "Tg1 e giornaloni - spiega Carlo Freccero alla Verità - hanno taciuto l'invettiva di Papa Francesco contro l'aumento delle spese militari perchè, in tempi di propaganda bellica, è molto difficile sostenere contemporaneamente il pacifismo e l'incremento di spese militari. Per avere senso i talk show devono contemplare lo scontro diretto tra opinioni divergenti, altrimenti diventano propaganda. In questo contesto un'unica voce dissenziente rischia di fare il gioco dell'avversario".

"E' il caso - prosegue Freccero alla Verità - del professor Alessandro Orsini. Le conclusioni spettano sempre al conduttore e l'effetto che il pubblico ricava dallo spettacolo del dissenso è la convinzione che dissentire è sempre minoritario e così viene messo a tacere. C'è il rischio di rinforzare la tesi che si vorrebbe combattere. In un contesto così squilibrato, l'opposizione finisce per fare da spalla al discorso della propaganda. Sembra di vivere nel contesto americano del maccartismo. Orsini pur essendo un professore universitario viene visto come un fanatico. Nel contesto attuale dissentire non è ammesso: chi cerca di capire viene presentato come un disertore ed un nemico della patria".

