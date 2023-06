Propaganda Live, ospiti stasera: il meglio della stagione appena conclusa

Propaganda Live, ospiti stasera: in onda il meglio della stagione che si è appena conclusa

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. La stagione di quest'anno si è chiusa settimana scorsa tra le polemiche e quindi oggi andrà in onda un best off con il meglio del programma di approfondimento. Rivedremo quindi i reportage più discussi di Diego Bianchi e non mancheranno gli interventi di Andrea Pennacchi, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Ovviamente ci saraà anche la satira tagliente di Makkox e una selezione della Social Top Ten con le notizie più curiose dell'anno.