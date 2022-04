Radio, corrono gli investimenti pubblicitari (+6,6%)

Radio, bene gli investimenti pubblicitari a marzo: +2,9% nel primo trimestre del 2022

Gli investimenti pubblicitari radiofonici del mese di marzo hanno registrato un +6,6%. Percentuale che si trasforma nel +2,9% se si considera il dato progressivo relativo al primo trimestre del 2022. A rivelarlo, l’Osservatorio Fcp-Assoradio coordinato dalla società Reply.

“Nel mese di marzo”, commenta Fausto Amorese, presidente di FCP-Assoradio, “abbiamo avuto conferma di quanto si andava delineando già il mese scorso, ossia della progressiva evidenza di un rinnovato clima di fiducia verso il mezzo radiofonico. Nel primo trimestre 2022 risultano ampiamente favorevoli la maggioranza degli indicatori che teniamo in considerazione per valutare la solidità del contesto in cui operano le concessionarie associate. Oltre alla crescita dei fatturati è infatti fondamentale effettuare una parallela valutazione del trend degli inserzionisti e delle campagne pubblicitarie, che ha registrato rispettivamente il +23% e +11%”.

“Ciò significa che l’incremento di fatturato del primo trimestre non è da ritenersi riconducibile a singoli fenomeni eccezionali, ma trova conferme in una base ampia di clientela ed un’articolata tipologia di merceologie. Le nostre consuete analisi, basate su un confronto in volumi di spazi (secondi), confermano nel primo trimestre 2022 il favorevole andamento di numerosi comparti economici. Fra di essi si sono distinti in particolare Distribuzione, Abitazione, Finanza-Assicurazioni, Alimentari, Cura persona, Turismo e viaggi”.

