Social, Sky Sport è il media con più interazioni: calano i siti d'informazione

Social, le testate sportive trainano l'engagement: Sky Sport il media più cliccato

Ad aprile, sono i media dello sport a trainare l’engagement, con tre testate sportive ad aggiudicarsi il podio della Top 15 media italiani elaborata da Sensemakers. Sky Sport, sempre in vetta, vede una crescita nel dato delle video views(+12%), mentre Cronache di Spogliatoio, in seconda posizione, registra un incremento nel dato delle interazioni (+9%). Ma la novità è rappresentata dalla Gazzetta dello Sport, che non solo vede una significativa crescita delle interazioni(+22%) e delle video views (+113%) ma supera Fanpage.it aggiudicandosi la terza posizione del ranking.

I contenuti condivisi dalla testata sportiva, principalmente, vertono su notizie legate al mondo del calcio: il post più performante è quello in cui viene ufficializzata la notizia che il prossimo primo giugno a Wembley, in occasione di Italia-Argentina, Giorgio Chiellini disputerà la sua ultima partita con la maglia azzurra.

Performance in chiaroscuro quelle dei player legati all’informazione e alle news generaliste: Fanpage.it si posiziona ai piedi del podio contando circa un 32% in meno nelle interazioni. Tra i contenuti più ingaggianti da sottolineare per lo più notizie di cronaca generale che spaziano dalla perdita di uno dei gemelli appena nati di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez alla triste vicenda giudiziaria di Stefano Cucchi. A marzo, a perdere interazioni sono anche il Corriere della Sera, La Repubblica e Sky Tg24.

Come riporta Primaonline, ulteriore player da segnalare è Netflix che vede una crescita nelle interazioni (+13%) e, ancor più significativa, nelle visualizzazioni video (+63%). Il video più visualizzato è uno spezzone di una delle scene più memorabili del film “Lo chiamavano trinità”, grande classico del cinema italiano.

Va inoltre segnalato il dato delle visualizzazioni video di Cookist che vede un incremento del 137% nel confronto con il mese precedente. Il contenuto più visualizzato su Facebook è una video ricetta per decorare delle uova sode utilizzando delle sfoglie di cipolla.

