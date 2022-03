UnoMattina Estate, svelati i conduttori: Soave ruba il posto alla Cardinaletti

Rai, chi sono i nuovi conduttori di UnoMattina Estate: sfuma l'ipotesi Giorgia Cardinaletti. Gran ritorno di Ossini

Rivelati i nuovi conduttori di UnoMattina Estate. Dopo Alessandro Baracchini e Giammarco Sicuro, che rispettivamente nel 2020 e nel 2021 avevano affiancato Barbara Capponi, il mattiniero programma tv della Rai si prepara a un cambio di conduzione. Ma veniamo a noi. La nuova coppia di UnoMattina Estate sarà composta da Massimiliano Ossini, che fa il suo grande ritorno dopo aver partecipato alla trasmissione nel 2018, e dalla giornalista del Tg1 Maria Soave. A riportarlo è Davidemaggio.it.

UnoMattina Estate, di cosa si occuperanno Maria Soave e Massimiliano Ossini

Maria Soave si occuperà della parte più improntata alla stretta attualità e alle notizie del giorno. Ossini avrà invece in gestione lo spazio delle “soft news”. Tale separazione si renderà particolarmente marcata nella prossima edizione stagionale di Uno Mattina, che subirà un vero e proprio sdoppiamento.

Sfuma, dunque, il nome della giornalista Giorgia Cardinaletti, volto Rai di “Via dalle storie”, che in un primo momento era considerata in pole position per la trasmissione che terrà compagnia al pubblico di Rai1 nelle mattinate dei mesi più caldi dell’anno.

