X Factor, Fedez giudice dopo 4 anni di stop: "Sorpresa, si torna a casa"

Federico Lucia, in arte Fedez

Fedez torna a X Factor, l'annuncio su Instagram del rapper: di nuovo giudice dopo quattro anni di stop

Fedez “torna a casa”. Dopo il tumore, il cantante milanese si prepara al grande ritorno come giudice di X Factor. A darne la notizia è lo stesso Fedez, al secolo Federico Lucia, con una storia su Instagram, dove definisce la sua presenza al talent show come “la relazione più lunga, insieme al matrimonio”.

Il rapper torna dunque dietro il banco dei giudici dopo 4 anni di stop, tornando a rivestire il ruolo che era stato suo cinque volte, dall’ottava alla 12esima edizione, tra il 2014 e il 2018.

X Factor, Fedez tra i giudici: e gli altri?

Riguardo gli altri giudici si sa ancora ben poco. Nelle ultime due edizioni, il quartetto era composto Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, due veterani con cui il rapper ha già lavorato nella trasmissione. Nell’attesa di capire come si riempiranno le caselle, l’edizione di X Factor 2022 sta scaldando i motori. A giugno sono in programma le prime audizioni che torneranno ad avere il pubblico in presenza.

Leggi anche: