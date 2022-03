Reflusso gastroesofageo, rimedi, cause e sintomi

Reflusso gastroesofageo, rimedi: da dove nasce questo disturbo particolarmente fastidioso e come contrastarlo

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo molto comune tra gli adulti che può dipendere da una dieta non corretta ma anche da condizioni di ansia o stress. In questi periodi psicologiamente duri, infatti, il sistema digestivo ne risente. Anche una respirazione affannosa può portare a un corretto funzionamento del diaframma che a sua volta porta al reflusso gastroesofageo.

Reflusso gastroesofageo cause

"Il reflusso gastroesofageo consiste nel ritorno in quantità eccessiva di acido gastrico dallo stomaco all’esofago", spiega il dottor Marco Dal Fante, responsabile di gastroenterologia ed endoscopia di Humanitas San Pio X. Questa patologia potrebbe nascere da un'incontinenza del cardias, ovvero la valvola che collega esofago e stomaco, ma anche da un aumento della pressione intra-addominale come nei casi di digestione lenta, sovrappreso o gravidanza. Il reflusso gastroesofageo poi può essere correlato all'ernia iatale.

Reflusso gastroesofageo sintomi

I principali sintomi del reflusso gastroesofageo, che si manifestano dopo aver mangiato, sono:

bruciore nella parte superiore dell’addome o nel torace

risalita dell’acido gastrico nel cavo orale

Possono inoltre essere presenti sintomi atipici quali:

insonnia

sintomi extraesofagei che coinvolgono le vie respiratorie (tosse secca e irritante, attacchi d’asma, raucedine, diminuzione della voce, necessità di schiarirsi la gola di continuo)

"Se si sospetta il reflusso gastroesofageo, - continua l'esperto - è importante sottoporsi a una visita gastroenterologica a cui può seguire la richiesta dello specialista di eseguire la gastroscopia, l’esame endoscopico che si effettua con una sonda dotata di piccola telecamera inserita nel cavo orale del paziente, per valutare lo stato di salute di esofago, stomaco e tratto digestivo superiore".

Reflusso gastroesofageo rimedi

Il reflusso gastroesofageo può provocare l'infiammazione del tratto digestivo superiore e dello stomaco. Per questo motivo è bene ridurre o eliminare cibi acidi o che rallentano la digestione come:

caffè (soprattutto con il latte)

pomodoro

formaggi grassi, fermentati e piccanti

carni grasse e affumicate, insaccati

menta

salse e sughi preconfezionati

agrumi

alcolici e superalcolici

cioccolato

Alimenti ricchi di fibre

Frutta subito dopo il pasto (meglio come spuntino o all'inizio del pasto)

Inoltre sarebbe opportuno bere acqua non mentre si mangia ma nell'arco della giornata per evitare che diluisca i succhi gastrici e rallenti a digestione.

