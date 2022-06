Meteo, Scipione ko: maltempo e pioggie contro la siccità. Ecco quando e dove

Meteo, "Goccia Fredda" verso l'Italia. Anticiclone africano scipione arretra per qualche giorno

Isole Faroe, tra l'Islanda e la Norvegia, nell'Oceano Atlantico del Nord: questo il punto di partenza del maltempo che arriverà in Italia da questa sera fino a Venerdì. Sull’estremo Nord dell’Europa, intorno all’affascinante arcipelago costituito da 18 isole vulcaniche, si è formata un’area depressionaria che invierà impulsi perturbati verso Sud.

Nei prossimi giorni l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone, una ‘Goccia Fredda’ sui Balcani in successivo graduale ingresso in Italia con venti freschi di Bora e Grecale.

Un cambiamento decisamente importante, con il richiamo in panchina dell’Anticiclone africano Scipione, nell’attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend.

La sostituzione Scipione-Isole Faroe comporterà un deciso break perturbato fino a Venerdì, con temperature sotto media e piogge anche abbondanti su Nord-Est e versante adriatico: contro la siccità è una buona notizia, per i vacanzieri di questi settori sarà un periodo da dedicare, per alcune ore, a musei o eventi al chiuso.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma infatti l’arrivo di aria più instabile da questa sera: il viaggio della ‘Goccia Fredda’ è previsto da Nord a Sud lungo il bacino adriatico con destinazione Sabato mattina Atene, Grecia: nella traiettoria Isole Faroe, Germania, Croazia, Grecia porterà piogge più intense su Austria, Ungheria ed area balcanica carpatico-danubiana, interessando però con fenomeni a tratti intensi anche le nostre regioni adriatiche.

Meteo temperature giù in Italia, temporali in arrivo

Le temperature scenderanno ad iniziare da domani su gran parte dell’Italia, facendoci respirare a pieni polmoni: dopo il duplice attacco Hannibal-Scipione, iniziato il 10 Maggio, non ne potevamo più di caldo afa, canicola e negli ultimi giorni anche dei valori record con picchi di 41°C. Ad esempio a Rimini, tornare verso i 22-25°C di massima, dopo aver sperimentato 37°C all’ombra la scorsa Domenica, sarà uno shock o un grande benessere: sembrerà di essere tornati in Autunno o di essere volati all’arcipelago delle Faroe, anche se sui 18 vulcani dell’Oceano Atlantico la temperatura massima difficilmente supererà i 10 gradi!

(ilmeteo.it)



In sintesi, con l’affondo della goccia fredda dal Circolo Polare Artico verso i Balcani, avremo una pausa nell’anticipo d’Estate delle ultime settimane, rientreremo nella stagione corretta: una fase tipica di fine Primavera con fiammate calde alternate a break temporaleschi.

Peccato che all’orizzonte Scipione sia già pronto a tornare in campo, con il carico di ‘cammelli’ e di caldo africano: da Sabato il sole sarà protagonista ovunque, da Lunedì o Martedì le temperature potrebbero tornare decisamente roventi; per fortuna, in una prima fase, la lingua infuocata dell’Anticiclone africano punterà Spagna e Francia, abbiamo tempo per prepararci ad una nuova probabile ondata di calore.

Previsioni meteo Italia prossimi giorni

Meteo previsioni Mercoledì 8 giugno 2022. Al nord: peggiora fortemente nel pomeriggio dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: più instabile su Abruzzo e Molise. Al sud: temporali in Puglia e Basilicata.

Meteo previsioni Giovedì 9 giugno 2022. Al nord: molto instabile al Nordest. Al centro: rovesci e temporali su Adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio interni. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento teso da Nord-Est.

Meteo previsioni Venerdì 10 giugno 2022. Al nord: soleggiato. Al centro: rovesci residui su adriatiche, Umbria ed est Lazio, vento teso da Nord-Est. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est.

Meteo Tendenza Italia prossimi giorni

Dal weekend nuova espansione dell’anticiclone con tanto sole e ritorno graduale del caldo africano.

