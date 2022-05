Ad Volkswagen conferma approdo Porsche e Audi in Formula 1

È sempre più vicino il momento dell’approdo di Porsche e Audi in Formula 1.

Ad annunciarlo, dopo aver convinto gli azionisti, è stato l’ad del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, il quale si è detto certo che l’investimento porterà alle marche più profitti che costi. I piani per entrare nel “circo della velocità” sarebbero più avanzati per Porsche che per Audi, la quale però sarebbe pronta a offrire circa 500 milioni di euro per rilevare la casa automobilistica britannica McLaren come mezzo per entrare, mentre Porsche intende stabilire una partnership a lungo termine con la Red Bull. Diess ha inoltre affermato che, di conseguenza, Porsche ridurrà le sue attività nelle altre categorie sportive, per concentrarsi sulla Formula 1. La decisione arriva mentre la Volkswagen si prepara per una possibile quotazione di Porsche AG nel quarto trimestre di quest'anno, anche se fonti hanno affermato che l'ingresso nelle corse di Formula 1 potrebbe avvenire solo tra pochi anni.