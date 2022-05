Doha Zaghi: perché Calenda sbaglia a non candidare la mistress Lady Demonique

Azione: libertarismo o moralismo?

Dopo il Covid e una guerra in corso che stravolgerà il mondo, Carlo Calenda ha trovato il tempo per bloccare la candidatura di Doha Zaghi nelle file di Azione per le prossime elezioni amministrative di Como. La sua colpa? Essere una performer fetish.

La risposta di Calenda è ridicola: “non scherziamo, non ne conoscevo i trascorsi; se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione”. Calenda mi suscita qualche simpatia, nel contesto politico italiano rappresenta una mente informata, libera, una mente un po’ saccente ma preparata (c’è da dire che i concorrenti sono a zero). Questo scivolone sulla Zaghi è un po’ paraculo e un po’ patetico, secondo il Calenda pensiero la signorina svolgerebbe cose che se fossero private potrebbero andare bene, ma essendo pubbliche no.

La Zaghi svolge le sue performance nel perimetro della legge, fino a prova contraria, fa divertire uomini e donne, fare di tutto questo un esercizio pubblico non ci pare un reato, ci pare invece che Calenda sia un liberale perbenista, quindi un liberale a metà. Forse la signorina Zaghi non sarebbe stata il miglior candidato possibile, su questo non ho dubbi, però escluderla con certe motivazioni è avvilente.

Consiglio a tutti, liberali veri o presunti, di leggere un libro che mi ha molto colpito in passato, Difendere L’indifendibile di Walter Block, una lettura non facile da digerire, ma una volta digerita fa capire molto del libertarismo (che ha un’accezione più economica rispetto al liberalismo, ma il senso non cambia) che mai deve essere confuso e mischiato con il moralismo.

