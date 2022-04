Condizionatori, la stretta per tagliare i consumi dal 1° maggio

Stretta sui condizionatori dal 1°maggio, il piano del governo per tagliare i consumi

A partire da maggio partirà il piano del governo italiano per tagliare i consumi di elettricità e gas. Per raggiungere l’obiettivo sperato, ovvero risparmiare 4 miliardi di metri cubi solo nel 2022, in una prima fase è previsto l’abbassamento della temperatura negli edifici pubblici e la riduzione dell’uso dei condizionatori. Quella che in molti definiscono “l’operazione termostato” durerà dal primo maggio al 31 marzo 2023, senza riguardare – per ora – le abitazioni private.

In commissione Ambiente e attività produttive è stato approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto Energia che impone la stretta su termosifoni e condizionatori. Secondo un'analisi, le temperature degli edifici pubblici e delle scuole, misurate nei singoli ambienti, non dovrà essere superiore ai 19 gradi centigradi in inverno e minore di 27 gradi in estate, con un margine di tolleranza di due gradi. La misura, al momento, esclude cliniche, ospedali e case di cura.

