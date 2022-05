Elezioni comunali, Italia Viva sparisce. Non si presenta neppure a Rignano

Elezioni amministrative, Italia Viva assente praticamente ovunque. Persino a Rignano sull'Arno

Matteo Renzi non si presenta. Alla sfida delle elezioni comunali Italia Viva sarà assente praticamente ovunque. Compresa Rignano sull'Arno, proprio la cittadina dell'ex premier e attuale leader di un partito che sembra avere ormai poca influenza sulla scena politica italiana, e in particolare poca presenza sul territorio. Come scrive il Fatto Quotidiano, infatti, "alle prossime Amministrative il simbolo del partito renziano è sparito quasi ovunque. Da Asti a Palermo, da Verona a Genova fino alla Toscana, un tempo culla del renzismo, Italia Viva ha deciso di non presentarsi, ma di far correre alcuni dei suoi candidati all ’interno di liste civiche, talvolta a sostegno di un candidato sindaco di centrodestra, talvolta di centrosinistra. Anche a Rignano sull’Arno, dove abitano i Renzi e dove il padre Tiziano è stato a lungo il deus ex machina della politica cittadina, Italia Viva ha deciso di non presentarsi alle amministrative".

Aggiunge sempre il Fatto Quotidiano: "Nei capoluoghi che andranno al voto il prossimo 12 giugno, il simbolo renziano non compare praticamente da nessuna parte. Non è presente né nelle città dove Italia Viva ha fatto un endorsement nei confronti di un candidato sindaco di centrodestra – Marco Bucci a Genova, Roberto Lagalla a Palermo , Flavio Tosi a Verona ,Valerio Donato a Catanzaro e Daniele Sinibaldi a Rieti – ma nemmeno nei comuni in cui i renziani vorrebbero vedere eletto un sindaco di centrosinistra: non ci sarà a L’Aquila, Belluno , Frosinone , Lodi, Padova , Pistoia, Lucca, ma neanche a Parma dove Iv sostiene l’assessore della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Guerra. In altri comuni, come Monza e Como, i renziani presentano una lista unica con Azione, più Europa e il Partito Socialista", elenca il Fatto, che sottolinea come invece sia presente a Carrara.

Leggi anche: