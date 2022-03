Forza Italia è in rosso: Casellati e Carfagna tra i morosi del partito

Casellati e Carfagna tra i nomi eccellenti che non versano le quote a Forza Italia

Forza Italia cerca il rilancio ma deve fare i conti con le casse asciutte, anche a causa degli iscritti che non pagano le quote. E tra questi, come spiega Repubblica, ci sarebbero anche dei parlamentari con dei nomi eccellenti. "Nei rendiconti ufficiali, per esempio, mancano i pagamenti della seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e perfino di un ministro, Mara Carfagna" scrive Repubblica.

Proprio così. La presidente del Senato, e quasi presidente della Repubblica, non paga le quote così come una delle esponenti di punta degli azzurri sulla quale in molti puntavano diverse fiches. "Nell’elenco dell’ultimo bilancio, approvato a luglio del 2021 e che riguarda l’esercizio 2020, sono annotati tutti i contributi ricevuti. Nella lista (133 nomi, su 141 tra deputati, senatori ed europarlamentari iscritti a FI), in 29 hanno bonificato meno di 3mila euro l’anno, al posto dei 10.800 chiesti dal partito. Renato Schifani per esempio, da bilancio, nel 2020 ha pagato solo 1.800 euro. Qualche big è proprio introvabile nella lista", conclude Repubblica. "Per esempio la ministra Carfagna, mentre i colleghi Gelmini e Brunetta (che ha versato addirittura mille euro in più) vengono citati".

