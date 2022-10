Governo Meloni, Urso: "Energia primo fronte caldo: interverremo con decisione"

Governo Meloni, Urso: "Caro bollette e crisi energetica sono le priorità del nuovo esecutivo"

Il caro energia è "il primo fronte caldo che dovremo affrontare con interventi nazionali per ridurre i costi dell'energia a carico di imprese e famiglie, in questa fase che ci auguriamo sia di transizione in attesa che le decisioni che l'Europa ha annunciato siano messe in campo in modo strutturale".

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Mattino 24 su Radio 24 ribadisce le priorità e la roadmap del neo governo Meloni. "Interverremo in maniera decisa perché consapevoli che l'aumento dei costi dell'energia ha un impatto sull'inflazione e sui costi dei prodotti", ha aggiunto Urso.

Il neo ministro delle Imprese in un'intervista rilasciata a Libero ha infatti delineato nel concreto lo scenario. Dalla crisi energetica si riparte "nel breve con il tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento di gas ed elettricità e qualche sostegno materiale alle imprese strategiche" mentre "in prospettiva, con una maggiore produzione di energia qui in Italia, eolica e solare ma anche biomasse e geotermico".